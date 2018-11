Gedung Putih: Presiden Moon dan Trump Akan Melaksanakan Pembicaraan di KTT G20

ⓒ YONHAP News

Pelaksanaan KTT antara Korea Selatan dan AS di sela-sela KTT G20 mendapat banyak perhatian. Perhatian muncul karena KTT tersebut kemungkinan dapat menghasilkan langkah terbaru terkait denuklirisasi Korea Utara. Saat ini, dialog Korea Utara dan AS terjebak dalam suasana kebuntuan. KTT ke-2 antara Korea Utara dan AS dijadwalkan berlangsung pada tahun depan, sementara pertemuan pejabat tingkat tinggi antara Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Wakil Ketua Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara Kim Yong-chol juga ditangguhkan. Selain itu, pertemuan tingkat kerja antara Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS Stephen Biegun dan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hee juga hampir dibatalkan. Pertemuan tersebut sebenarnya dihentikan dan belum dipastikan kapan akan dibuka kembali karena dua pihak gagal mencari titik temu dalam menanggapi permintaan masing-masing.





AS meminta Korea Utara lebih dulu melaporkan, membongkar lalu mengirimkan kekuatan nuklir mereka ke luar negeri. Sementara Korea Utara meminta pelonggaran dan pencabutan sanski secara bertahap sebagai imbalan denuklirisasi. Pernyataan dua pihak tetap tidak berubah dari permintaan awal, sehingga jadwal penyelesaian isu terkait Korea Utara juga terpaksa ditunda.





Sementara itu, jika kemungkinan rencana kunjungan Kim Jong-un ke Korea Selatan pada tahun ini juga semakin menurun, KTT ke-2 antara Korea Utara dan AS yang dijadwalkan akan berlangsung pada awal tahun depan juga terpaksa ditangguhkan. Situasi tersebut mengharuskan Presiden Moon Jae-in memainkan peran sebagai perantara dua negara.





Apabila Presiden Trump dalam KTT dengan Korea Selatan kali ini mengeluarkan sebuah langkah positif, dialog AS dengan Korea Utara kemungkinan dapat kembali dibuka. Ada juga pihak yang memperkirakan skenario Presiden Moon Jae-in akan bertemu dengan Kim Jong-un di Seoul pada tahun ini dengan membawa pesan dari Trump. Meskipun demikian, beberapa pihak tetap pesimis skenario positif tersebut dapat diimplementasikan.