Suka Jalan-jalan, Ryu Jun Yeol Bintangi Variety Show Tentang Travel

Rabu (28/11), sebuah sumber dari JTBC menyatakan, "Ryu Jun Yeol telah dikonfirmasi membintangi acara variety show 'Traveler'. Ini dijadwalkan untuk tayang tahun depan."





'Traveler' adalah program kombinasi antara travel dan dokumentasi yang diciptakan oleh produser Choi Sang Wook (Hidden Singer) dan Choi Sang Soo (Ask Us Anything).





Banyak yang menantikan ini karena Ryu Jun Yeol dikenal sebagai travel mania yang juga peduli dalam menjaga lingkungan. Daya tarik khasnya yang tulus juga akan diperlihatkan melalui program ini.