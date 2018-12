Korea Selatan dan AS kemungkinan akan menunda latihan Foal Eagle tahun depan

ⓒYONHAP News

Untuk mempertahankan momentum dialog dengan Korea Utara, Korea Selatan dan AS diperkirakan tidak akan melakukan latihan militer gabungan dengan kapasitas besar pada tahun depan. Perhatian muncul karena kesepakatan itu dikeluarkan bertepatan dengan langkah presiden Trump yang mengirimkan pesan kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam rencana kunjungannya ke Seoul pada tahun ini.





Militer Korea Selatan dan AS mengadakan latihan gabungan tingkat kecil dan besar untuk menghadapi risiko perang, baik perang skala penuh atau sebagian. Korea Selatan dan AS memiliki tiga latihan gabungan terbesar, yaitu latihah Ulchi Freedom Guardian (UFG), latihan Key Resolve dan Foal Eagle. Latihan UFG biasanya digabung dengan latihan Ulchi dan latihan Freedom Guardian. Latihan Ulchi dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan dan tanggapan dalam menghadapi hal-hal daurat. Latihan Freedom Guardian adalah latihan simulasi pos komando (CPX) yang digelar dengan prosedur simulasi perang total, seperti Perang Korea. Latihan UFG adalah simulasi permainan perang yang dilakukan tanpa menggunakan kekuatan militer secara nyata.





Latihan Key Resolve dan Foal Eagle sedikit berbeda dari latihan UFG. Key Resolve adalah latihan pos komando (CPX) sedangkan Foal Eagle adalah latihan lapangan (FTX) yang mengerahkan semua kekuatan militer dan perangkat tempur secara nyata. Dengan kata lain, jika Key Resolve dan Foal Eagle digabungkan, latihan pertahanan gabungan Korea Selatan dan AS akan dilakukan secara menyeluruh.





Tahun ini Korea Selatan dan AS menangguhkan latihan UFG untuk mendorong dialog Washington dan Pyongyang. Key Resolve dan Foal Eagle biasa dilakukan setiap musim semi dan rencananya akan berlangsung pada bulan Maret tahun 2019. Meskipun demikian, Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan AS bersedia menangguhkan latihan-latihan tersebut, atau mungkin membatalkannya. Dalam latihan Foal Eagle, AS tidak akan mengikuti latihan di lapangan dan Korea Selatan akan menggelar latihan tunggal dengan skala yang dikurangi. Dengan kata lain, tiga latihan gabungan terbesar antara Korea Selatan dan AS tampaknya akan dihentikan.





Korea Utara terus mendesak penghentian latihan gabungan Korea Selatan dan AS. Mereka menganggap pengerahan aset senjata strategis pasukan AS selama latihan gabungan dapat mengancam rezim Pyongyang. Penghentian latihan gabungan juga akan menjadi konsesi besar yang diberikan Korea Selatan dan AS untuk Korea Utara. Keputusan untuk menangguhkan atau menghentikan latihan itu diperkirakan akan menjadi kunci penting dalam memecahkan kebuntuan dialog AS dan Korea Utara.