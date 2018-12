Gencatan perang dagang AS dan China selama 90 hari

© YONHAP News

Pertumbuhan ekonomi China berada pada 6,5 persen untuk kuartal ketiga tahun ini, turun 0,3 persen poin dari periode yang sama tahun lalu. Penurunan tersebut tampaknya terpengaruh dari sengketa perdagangan dengan AS. Sementara itu, penurunan penjualan mobil dan rumah di AS juga menunjukkan perlambatan ekonomi pada negara tersebut. Dengan latar belakang ini, kedua negara menyetujui gencatan perang dagang yang tengah berlangsung. Perkembangan terbaru pada konflik tersebut diharapkan akan berdampak positif pada ekonomi Korea.





Perang perdagangan AS dan China yang berhenti untuk sementara merupakan kabar baik bagi ekonomi Korea yang digerakkan oleh ekspor, terlebih pada industri semikonduktor, elektronik dan otomotif. China membeli lebih dari 40 persen dari seluruh ekspor semikonduktor Korea, sementara sektor elektronik Korea untuk barang-barang perantara sangat bergantung pada China. Industri mobil Korea juga mengurangi laba karena sebagian ekonomi China yang melambat. Suasana rekonsiliasi dalam hubungan perdagangan antara Washington dan Beijing pada tgl.3 Desember lalu membuat patokan Indeks Harga Saham Gabungan Korea naik 1,67 persen dari hari perdagangan sebelumnya. Namun beberapa pengamat mengatakan, saat ini masih terlalu dini untuk bersikap optimis mengenai hasil negosiasi perdagangan AS dan China.





Sengketa perdagangan antara AS dan China bukan hanya tentang menanggulangi ketidakseimbangan perdagangan bilateral, tetapi juga pertempuran dominasi teknologi. AS sangat mewaspadai strategi ‘Made in China 2025’, yang merupakan rencana ambisius Beijing untuk menjadi negara terkuat dari sisi teknologi hingga tahun 2025 melalui teknologi inti dan komponen produksi lokal. Tetapi China tidak mungkin mundur dari masalah ini, yang secara langsung terkait dengan masa depan negara. Konflik mungkin muncul kembali jika kedua negara gagal untuk mencapai kompromi selama periode negosiasi.