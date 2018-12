AS Terapkan Sanksi pada Tiga Pejabat Korea Utara dalam Kasus Pelanggaran HAM

ⓒKBS News

Tiga orang yang termasuk dalam daftar sanksi Kementerian Keuangan AS adalah tokoh utama tertinggi di Korea Utara. AS semakin menekan Korea Utara dengan mempermasalahkan isu-isu pelanggaran HAM di negara tersebut. Salah satu tokoh yang mendapat sanksi, Choe Ryong-hae, adalah penguasa kedua di Korea Utara dengan jabatan Wakil Kepala Komite Urusan Dalam Negeri Korea Utara, sekaligus Direktur Departemen Organisasi dan Bimbingan Partai Buruh. Partai Buruh adalah pusat dari kekuasan Korea Utara, sementara Departemen Organisasi dan Bimbingan juga menjadi badan utama karena memiliki hak pengawasan atas anggota partai dan seluruh penduduk Korea Utara. Mantan pemimpin Kim Jong-il juga pernah menjabat sebagai pemimpin di departemen tersebut. Kementerian Keuangan AS menyebut Choe Ryong-hae sebagai penguasa kedua Korea Utara yang memimpin partai, pemerintah dan pasukan negara.





Tokoh lain yang mendapat sanksi dari AS adalah Menteri Keamanan Korea Utara Jong Kyong-thaek yang memiliki tugas untuk mengawasi pemeriksaan dan pelanggaran HAM di negaranya. Kementerian Keuangan AS menyatakan Menteri Jong melakukan intervensi dalam perintah penyiksaan pada tahanan politik, menyebabkan kelaparan yang disengaja, kerja paksa dan banyak kasus pemerkosaan. Direktur Departemen Propaganda dan Agitasi Partai Buruh Pak Kwang-ho juga mendapat sanksi dari AS dengan alasan telah melakukan pemeriksaan ketat dan pengawasan atas aliran informasi serta pendidikan pada warga negaranya. Departemen Propaganda dan Agitasi Partai Buruh merupakan badan utama dari Partai Buruh. Adik Kim Jong-un, Kim Yo-jong, juga memimpin departemen tersebut sebagai Wakil Direktur Pertama Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara.





Sebelumnya, AS menjatuhkan sanksi pertama terkait pelanggaran HAM di Korea Utara pada bulan Juli tahun 2016 kepada 15 orang individu termasuk Kim Jong-un dan 8 lembaga. AS menjatuhkan sanksi kedua pada bulan Januari 2017 kepada Kim Yo-jong dan sanksi ketiga pada bulan Oktober tahun yang sama kepada Menteri Ketenagakerjaan. Hingga saat ini, 32 orang individu dan 13 lembaga mendapat sanksi dari AS terkait pelanggaran HAM. AS membekukan aset mereka di AS dan melarang kegiatan transaksi dengan warga dan perusahaan AS. Meskipun demikian, Korea Utara tidak pernah mengadakan transaksi perdagangan dengan perusahaan atau warga di AS. Mereka bahkan tidak memiliki aset di AS. Oleh karena itu, sanksi dari AS memiliki makna simbolis, bukan sebagai efek sanksi yang praktis.