Grup Hyundai Motors Umumkan Rencana Produksi Mobil Listrik Hidrogen

Grup Hyundai Motors mengumumkan Visi FCEV 2030 yang tidak hanya memuat peningkatan produksi mobil listrik hidrogen, namun juga ambisi untuk menjadi perusahaan pemimpin industri energi hidrogen dunia. Visi tersebut memuat dua proyek utama, yaitu produksi mobil listrik hidrogen dan sistem bahan bakar hidrogen. Pada proyek pertama, mereka akan melengkapi sistem produksi mobil listrik hidrogen dengan total 500 ribu unit per tahun sampai tahun 2030. Menjelang tahun 2030, pangsa pasar mobil listrik hidrogen di dunia diperkirakan meningkat menjadi 2 juta unit per tahun. Oleh karena itu, apabila Hyundai mampu menciptakan sistem produksi 500 ribu unit per tahun, mereka dapat mendominasi pangsa pasar tersebut.





Proyek kedua adalah distribusi sistem bahan bakar hidrogen. Bahan bakar hidrogen adalah energi baru yang didapatkan melalui proses pemisahan air menggunakan arus listrik menjadi komponen-komponen oksigen dan hidrogen atau dikenal dengan proses elektrolisis. Dengan kata lain, hidrogen yang bereaksi dengan oksigen di udara akan menghasilkan listrik dan panas. Bahan bakar hidrogen memiliki efektifitas energi yang lebih tinggi dibandingkan bahan bakar fosil, karena akan sedikit atau bahkan tidak akan menghasilkan efek gas rumah kaca. Bahan bakar hidrogen dapat dimanfaatkan oleh kendaraan angkutan seperti kereta api dan kapal.





Oleh karena itu, kira-kira 5,5 juta hingga 6,5 juta unit bahan bakar hidrogen akan dibutuhkan sampai tahun 2030. Hyundai berencana menyelesaikan konstruksi pada pabrik ke-2 sistem bahan bakar hidrogen di Chungju sampai akhir tahun depan. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi tahunan sistem bahan bakar hidrogen dari 3 ribu unit menjadi 70 ribu unit pada tahun 2030.





Grup Hyundai Motors adalah perusahaan pertama di dunia yang menggunakan sistem produksi jumlah besar dengan sistem bahan bakar hidrogen. Banyak perusahaan di dunia yang telah terjun ke proyek pengembangan bahan bakar hidrogen, sehingga mereka saling bergabung dengan perusahaan dari negara lain.





Selain perusahaan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga akan siap untuk memasuki era ekonomi hidrogen. Pemerintah daerah di Korea Selatan akan memasang tempat pengisian hidrogen dan mengeoprasikan bus hidrogen. Negara-negara maju seperti AS dan Jerman juga sedang aktif mengoperasikan mobil listrik hidrogen dan kereta hidrogen.