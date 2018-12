Sanksi ke-4 AS untuk Warga Korea Utara Terkait Pelanggaran HAM

ⓒKBS News

Kementerian Keuangan AS pada tanggal 10 Desember mengumumkan sanksi baru pada tiga orang pejabat Korea Utara, sekaligus orang kepercayaan Kim Jong-un, karena dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia.





Mereka yang terkena saksi adalah Wakil Kepala Komite Urusan Dalam Negeri Korea Utara Choe Ryong-hae, Menteri Keamanan Korea Utara Jong Kyong-thaek dan Direktur Departemen Propaganda dan Agitasi Partai Pekerja Pak Kwang-ho.





AS mengeluarkan sanksi tersebut berdasarkan laporan pelanggaran HAM Korea Utara oleh Kementerian Keuangan AS. Organisasi yang dipimpin ketiga pejabat Korea Utara pun sebelumnya sudah dimasukkan dalam daftar saksi AS.





Menurut Kementerian tersebut, Choe Ryong-hae adalah Direktur Departemen Organisasi dan Bimbingan partai yang bertugas menegakkan disiplin ideologi untuk mengendalikan urusan politik semua warga Korea Utara.





Jong Kyong-thaek ditunjuk Kementerian Keuangan AS sebagai orang yang mengatur operasi penekanan dan pengendalian populasi secara ilegal di Korea Utara.. Sementara Pak Kwang-ho bertanggung jawab atas semua sensor di negara paling tertutup di dunia itu.





Sanksi tersebut adalah sanksi ke-4 AS yang dibuat berdasarkan undang-undang tahun 2016. Undang-Undang itu meminta Kementerian Luar Negeri AS mengeluarkan laporan atas kondisi HAM Korea Utara setiap 180 hari.





Dalam tiga sanksi sebelumnya, AS telah menjatuhkan sanksi kepada 29 orang individu termasuk Kim Jong-un, adik perempuannya Kim Yo-jong, dan 13 organisasi Korea Utara.





AS mengeluarkan sanksi tersebut sebagai usaha membuka KTT ke-2 dengan Korea Utara yang tengah terhambat. Laporan dari AS juga keluar sangat terlambat, 1 tahun 2 bulan dari laporan ketiga pada Oktober tahun lalu. Keterlambatan itu menunjukkan AS sedang mempertimbangkan kondisi dialog dengan Korea Utara.





Melalui sanksi tersebut, AS menegaskan prinsipnya untuk memenuhi peratuan domestik terkait isu HAM sekaligus menekan Korea Utara.





Isu HAM merupakan salah satu isu sensitif bagi Korea Utara sekaligus menjadi hal yang paling disoroti masyarakat Barat. Sehingga dengan isu ini AS berusaha mencari keuntungan dalam pembukaan dialog dengan Korea Utara.





Sementara itu, meskipun mengeluarkan kritik keras, Korea Utara tetap bersikap hati-hati untuk tidak merusak kesempatan dialog dengan AS.