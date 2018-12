PBB Mengadopsi Resolusi Hak Asasi Manusia Korea Utara

ⓒYONHAP News

Resolusi Hak Asasi Manusia Korea Utara yang diadopsi secara konsensus di sidang Majelis Umum PBB tanggal 17 Desember memiliki isi yang sama dengan resolusi sebelumnya. Konsensus berarti seluruh negara anggota setuju atas resolusi tersebut tanpa pemungutan suara. Resolusi HAM Korea Utara diadopsi dengan konsensus selama lima kali meliputi resolusi tahun 2012, 2013, 2016, 2017 dan 2018. Hal tersebut menunjukkan opini negatif dari dunia internasional atas kondisi HAM di Korea Utara semakin meluas.





Resolusi kali ini menaruh keprihatinan yang serius atas pelanggaran HAM di Korea Utara. Resolusi tersebut merekomendasikan hukuman pada kalangan pemimpin Korea Utara, termasuk penanggungjawab yang paling atas, setelah diadili di Pengadilan Pidana Internasional (ICC). Resolusi itu mengusulkan kepada Dewan Keamanan PBB untuk terus membahas kondisi HAM di Korea Utara. Namun, resolusi tersebut juga memuat sambutan hangat atas fase dialog yang sedang berkembang di Semenanjung Korea.





Meskipun resolusi itu merekomendasikan pembahasan kondisi HAM di Korea Utara, pembahasan kali ini gagal dilaksanakan karena AS hanya mengambil 8 suara pada proses pemungutan suara. Untuk mengajukan isu HAM di Korea Utara sebagai agenda Dewan Keamanan PBB, dibutuhkan 9 suara dari 15 suara negara anggota.





Sejak tahun 2014, menjelang tanggal 10 Desember Dewan Keamanan PBB terus membahas kondisi HAM di Korea Utara bertepatan dengan Hari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hingga saat ini, pembahasan HAM di Korea Utara tetap dibahas meskipun China dan Rusia terus memprotes dalam proses pemungutan suara. Pada pemungutan suara tahun ini, pihak yang kontra lebih banyak karena muncul kubu negara anti-barat dalam anggota DK PBB. Sehubungan dengan hal tersebut, AS menyatakan pihaknya tetap menekan Korea Utara agar Korea Utara menghargai HAM di negaranya. Belakangan ini, AS memasukkan sejumlah penguasa Korea Utara termasuk Choe Ryong-hae sebagai penerima sanksi khusus dari AS. AS telah empat kali memberi sanksi kepada 32 individu dan 13 lembaga Korea Utara.