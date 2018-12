Tingkat suku bunga domestik mampu bergerak untuk menangani kenaikan tambahan suku bunga AS

ⓒYONHAP News

Langkah AS menaikkan suku bunga terbaru membuat perbedaan suku bunga antara Korea Selatan dan AS melebar ke titik 0,75 persen. Pemerintah Seoul menilai pihaknya mampu menahan diri dari kenaikan suku bunga tersebut. Namun tetap muncul kekhawatiran atas peningkatan keberatan pada utang rumah tangga.





Gubernur Bank Sentral Korea Lee Ju-yeol mengatakan pihaknya telah memprediksi kenaikan suku bunga AS yang terbaru. Lee mengaku lebih berfokus pada kecepatan kenaikan suku bunga ke depan. Dia menganggap apabila kecepatan kenaikan suku bunga AS diperlambat, dampak negatif atas ekonomi global akan ikut berkurang. Jika demikian, masing-masing negara mungkin memiliki sedikit peluang untuk mengelolakan kebijakan moneter mereka. Dengan kata lain, Bank Sentral Korea (BOK) yang tampak terjebak dalam peningkatan perbedaan suku bunga dengan AS, diharapkan akan memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan pemulihan. Bank Sentral AS menaikkan suku bunga keempat pada tahun ini dan merevisi rencana kenaikan suku bunga untuk tahun depan dari tiga kali menjadi dua kali.





Komite Pengawas Keuangan Korea menggelar rapat darurat untuk memeriksa tren pasar keuangan domestik sejalan dengan kenaikan suku bunga AS. Dalam pertemuan itu, ada peringatan bahwa komite akan memperketat aturan atas gangguan pasar, di tengah meningkatnya fluktuasi pasar keuangan baik didalam maupun luar negeri. Dalam pertemuan tersebut, pihak komite juga menjelaskan mereka mampu menahan diri dari kenaikan suku bunga AS dan mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi berbagai faktor ketidakpastian yang bertambah.





Akan tetapi utang rumah tangga di dalam negeri dipandang berada dalam situasi yang serius. Pada akhir triwulan ketiga tahun ini, nilai utang rumah tangga tercatat mencapai 1,51 triliun won. Muncul kekhawatiran pada utang rumah tangga karena kecepatan peningkatan utang lebih cepat daripada peningkatan pendapatan. Jika dalam situasi ini tingkat suku bunga dinaikkan, beban rumah tangga dapat melambung secara luar biasa. Otoritas keuangan memperhitung bahwa 1,27 juta unit rumah tangga berisiko terjerat utang. Dari jumlah tersebut lebih dari 340 ribu rumah tangga memiliki risiko utang tingkat tinggi. Bersamaan dengan itu, muncul kekhawatiran bahwa jumlah pinjaman pemilik usaha kecil yang rentan dari kemerosotan ekonomi juga akan melonjak tajam.