Tingkat Benzena di Sekitar Pangkalan Yongsan Seoul Tetap Tinggi

Pencemaran sumber air bawah tanah di sekitar pangkalan militer AS di daerah Yongsan bukan merupakan berita yang mengejutkan. Pada tahun 2001, otoritas setempat menemukan pencemaran minyak di Stasiun Noksapyeong sekitar pangkalan militer AS di Yongsan. Setelah itu, pemerintah daerah kota Seoul melakukan pemeriksaan pencemaran dan proses penjernihan sumber air bawah tanah di sekitar pangkalan militer. Kadar pencemaran pun semakin menurun, namun tetap melebihi angka standar.





Pangkalan militer AS di Yongsan meskipun berada di daerah milik Korea Selatan sulit dimasuki oleh warga Korea. Pada tahun 1904 menjelang perang antara Rusia dan Jepang, pemerintah imperialis Jepang menetapkan daerah tersebut sebagai pangkalan militer Jepang. Oleh karena itu, daerah sekitar Yongsan menjadi lokasi penempatan pasukan luar negeri, sehingga warga Korea tidak boleh masuk ke dalam wilayah tersebut.





Setelah Jepang runtuh, pasukan AS ditempatkan di Yongsan menyusul kedatangan militer AS ke Incheon pada bulan September tahun 1945. Di tengah pecahnya Perang Korea, pemerintah Korea memberikan pangkalan Yongsan kepada AS secara resmi. Setelah itu, pangkalan militer Yongsan tetap digunakan sebagai pangkalan militer AS di Korea Selatan selama 50 tahun lebih.





Pangkalan tersebut dikembalikan ke Korea Selatan setelah pangkalan militer AS pindah ke Pyeongtaek. AS dan Korea Selatan menyepakati pemindahan pangkalan militer Yongsan ke Pyeongtaek pada tahun 2003. Pada tahun 2005, rencana pembentukan taman nasional diumumkan sebagai sarana pemanfaatan pangkalan Yongsan. Sesuai dengan rencana tersebut, rencana mendasar pembuatan taman sedang dibuat dan tur bus ke pangkalan Yongsan juga mulai dilaksanakan.





Meskipun demikian, kejelasan situasi pangkalan Yongsan masih belum dapat dipastikan. Setelah penemuan minyak di Stasiun Noksapyeong, pemerintah melakukan upaya lanjutan, termasuk dengan penjernihan air. Namun, langkah pemecahannya baru dapat dilakukan setelah pengembalian pangkalan terlaksana secara sempurna.