Menlu AS Berharap KTT antara Korut dan AS Cepat Dapat Digelar

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo kembali menegaskan tekad kuat AS untuk berdialog dengan Korea Utara. Meskipun demikian, belum dipastikan apakah KTT kedua antara Korea Utara dan AS dapat digelar segera pada tahun depan. Pihak AS terus menyebutkan akan membuka KTT tersebut dengan cepat. Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS Stephen Biegun telah menegaskan akan mengatasi permusuhan bersejarah selama 70 tahun. Ia juga mengisyaratkan pemberian izin kunjungan bagi warga AS ke Korea Utara untuk tujuan kemanusiaan. Setelah kematian mahasiswa AS Otto Warmbier yang sebelumnya ditahan di Korea Utara, AS melarang warganya melakukan perjalanan ke Korea Utara. Biegun mengaskan pernyataan itu dikeluarkan di bawah perintah Menteri Luar Negeri AS Pompeo.





Namun demikian, AS tetap memberikan tekanan kepada Korea Utara, seperti sanksi terkait isu HAM di Korea Utara. Kementerian Keuangan AS menerapkan sanksi keempat pada isu HAM Korea Utara, sedangkan sidang Majelis Umum PBB juga mengadopsi resolusi HAM Korea Utara secara berturut-turut selama 14 tahun.





Jika mencermati kondisi dalam negeri AS dan Korea Utara, situasinya tidak cocok untuk menggelar KTT antar-negara yang kedua. Presiden Trump memiliki pandangan yang bertentangan dengan parlemen, serta menghadapi investigasi oleh penyidik independen. Korea Utara juga memiliki ketidakpuasaan atas langkah AS yang belum menerapkan peredaan sanksi. Apabila suasana kebuntuan antara dua negara tetap berlanjut, situasi dua pihak akan semakin memburuk. Oleh karena itu AS dan Korea Utara harus menyediakan titik balik menjelang momen tahun baru 2019.