Presiden Trump Nantikan KTT Kedua dengan Korut

ⓒKBS News

Menyusul pernyataan Trump yang menerima laporan dari tim terkait Korea Utara, banyak pihak menaruh perhatian pada isi laporan tersebut. Khususnya, pernyataan Trump tentang adanya kemajuan terkait, sehingga dirinya menantikan pertemuan berikutnya dengan Kim Jong-un menarik banyak perhatian.





Pada malam Natal itu, Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS Stephen Biegun dan Penasihat Urusan Semenanjung Korea dari Dewan Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih Allison Hooker memberi laporan kepada Trump. Belum lama ini, Biegun mengunjungi Korea Selatan untuk menggelar pertemuan kelompok kerja antara Korea Selatan dan AS, dan menghadiri pertemuan juru runding nuklir Korea Utara. Biegun mengeluarkan pernyataan bahwa akan mengatasi permusuhan bersejarah selama 70 tahun, dan juga mengisyaratkan pemberian izin kunjungan bagi warga AS ke Korea Utara untuk tujuan kemanusiaan. Selain itu, sanksi terhadap Korea Utara tidak menimbulkan masalah bagi penggelaran upacara peletakan batu pertama penyambungan rel kereta api antar Korea. Setelah dua jenis rapat itu selesai, Biegun juga mengatakan, dirinya berharap dapat menggelar pembahasan tahap berikutnya dengan Korea Utara. Apabila pertemuan berikutnya dapat digelar, mereka bisa membahas jadwal yang lebih jelas terkait KTT kedua antara Korea Utara dan AS.





Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga menyatakan pada tgl.20 Desember lalu bahwa AS ingin cepat menggelar KTT kedua dengan Korea Utara. Ditafsirkan bahwa pemerintah Washington berupaya untuk tidak merangsang Korea Utara seperti halnya pembatalan pidato terkait kondisi HAM di Korea Utara oleh Wakil Presiden Mike Pence.