Nilai Perdagangan Korea Selatan pada Tahun Lalu Mencapai Titik Tertinggi dalam Sejarah

Nilai ekspor Korea Selatan pada tahun 2018 mencapai titik tertinggi dalam sejarah. Korea Selatan berhasil menjadi negara ketujuh di dunia dengan nilai ekspor yang menembus 600 miliar dolar AS sejak tahun 1948. Dalam daftar tersebut Korea Selatan berada di posisi setelah AS, Jerman, China, Jepang, Belanda dan Perancis. Persentase ekspor Korea Selatan dalam ekspor seluruh dunia mencapai 3,1 persen atau berada di urutan ke-6. Di antara 13 jenis produk ekspor, ekspor dari enam produk utama, termasuk semikonduktor, petrokimia dan komputer mengalami peningkatan. Nilai ekspor semikonduktor Korea Selatan untuk pertama kalinya mencapai angka 126,7 miliar dolar AS di dunia. Ekspor kosmetik, obat medis dan pakaian juga mengalami kenaikan 3,2 persen.





Ekspor ke seluruh daerah, kecuali Timur Tengah, Amerika Tengah dan Latin juga mengalami kenaikan. Ekspor Korea Selatan ke Komunitas Negara Independen (CIS), China dan Jepang juga meningkat dua digit, masing-masing 17,7 persen, 14,2 persen dan 14,2 persen. Sedangkan ekspor Korea Selatan ke AS, China, ASEAN, Vientam dan India juga mengalami kenaikan di titik tertinggi.





Di sisi lain, ekspor di bidang pembuatan kapal, alat telekomunikasi, produk elektronik dan mobil menurun. Ekspor pembuatan kapal menurun sampai 49,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Neraca perdagangan Korea Selatan mengalami surplus selama sepuluh tahun berturut-turut dengan total 70,5 miliar dolar AS. Neraca perdagangan bulan Desember mencapai 4,6 miliar dolar AS dan mengalami surplus selama 83 bulan berturut-turut.





Meskipun demikian, Korea Selatan memiliki prediksi ekonomi tahun 2019 dengan tidak begitu cerah. Badan Promosi Perdagangan dan Investasi Korea memperkirakan ekspor akan meningkat pada triwulan pertama tahun ini. Namun, mereka juga menaruh keprihatinan karena kecepatan pertumbuhan menghadapi stagnasi dan ekspor semikonduktor menurun secara drastis akibat konflik perdagangan AS dan China, serta ketidakstabilan akibat Brexit.