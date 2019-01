Kim Jong-un Menyatakan 'Siap Bertemu Trump'

ⓒYONHAP News

Sinyal positif yang muncul antara pemimpin Korea Utara dan AS mengeluarkan harapan atas kemajuan dialog dua negara pada tahun ini. Meskipun demikian, prediksi negatif atas proses tersebut tetap muncul. Dalam akun twitternya Presiden Donald Trump menyatakan harapan untuk bertemu pemimpin Kim Jong-un dalam waktu 23 jam setelah dia menegaskan tekad Kim yang disampaikan dalam pidato tahun baru.





Pernyataan pertemuan dari dua tokoh pemimpin secara terbuka memiliki makna yang besar. Negosiasi tingkat kerja antar-negara sempat terputus setelah pejabat tingkat tinggi dua negara gagal bertemu di New York pada awal bulan November lalu. Ada pihak yang berpendapat bahwa situasi tersebut justru mempercepat pembukaan KTT kedua antara dua negara, terutama karena poin-poin diskusi yang sulit dinegosiasi di tingkat kerja dapat dibahas secara langsung melalui pertemuan pemimpin.





Meskipun demikian, ada pihak yang berpandangan negatif atas proses dialog Korea Utara dan AS. KTT ke-2 harus menghasilkan isi kesepakatan yang lebih jelas daripada isi KTT pertama. Namun hal itu diperkirakan sulit dicapai. Keraguan itu muncul karena dua pihak sulit menemukan kesepakatan atas isu denuklirisasi. AS lebih dulu menuntut langkah denuklirisasi Korea Utara yang lebih jelas, sedangkan Korea Utara menuntut pelemahan sanksi terhadap negaranya secara lebih dulu. Dalam situasi serupa, Kim Jong-un juga menuntut penghentian latihan militer antara Korea Selatan dan AS, serta pengerahan senjata strategis AS ke Semenanjung Korea. Pyongyang juga mengeluarkan peringatan bahwa apabila tidak ada ‘langkah balasan’ dari AS, dua negara tidak akan berjalan ke arah yang baru.





Sampai saat ini, Presiden Trump tidak mengeluarkan pernyataan apapun. Kementerian Luar Negeri AS juga tidak mengeluarkan tanggapan atas pidato sambutan Kim. Hal itu menunjukkan bahwa Trump secara langsung akan membahas isu-isu tersebut dengan Kim Jong-un.