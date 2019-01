Trump kembali memastikan niat untuk mengadakan KTT dengan Kim

ⓒYONHAP News

Presiden AS Donald Trump menyatakan dirinya telah menerima surat pribadi dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Trump mengeluarkan pernyataan tersebut setelah sebelumnya mengungkapkan keinginan bertemu kembali dengan Kim, sebagai tanggapan pidato tahun baru pemimpin Korea Utara tersebut. Rangkaian pernyataan Trump dipandang sebagai upaya untuk memastikan kembali niat penyelenggaraan KTT AS dan Korea Utara, sekaligus menghapus pandangan skeptis pada isu perundingan denuklirisasi.





Presiden Trump terus mengisyaratkan kemungkinan putaran kedua KTT dengan Kim, di tengah kebuntuan perundingan denuklirisasi yang ada. Dia sering menyampaikan keinginan untuk mengadakan pertemun puncak dengan menggunakan istilah ‘ada kemajuan’ dan ‘menantikan untuk bertemu dengan Kim’. Pada tanggal 1 Desember, Trump menyatakan pihaknya sedang mengkaji tiga lokasi pilihan sebagai tempat rencana pelaksanaan KTT putaran kedua.





Presiden Trump juga pernah mengumumkan pihaknya kembali menerima surat pribadi dari Kim, bukan sebagai surat yang pertama. Dengan mengungkap surat pribadi tersebut, Trump memperlihatkan kemajuan perindungan denuklirisasi sekaligus berusaha mencegah munculnya pandang pesimis. Surat pribadi dari Kim juga memainkan peran untuk menemukan terobosan dalam perundingan, seperti KTT di Singapura yang dapat terlaksana dari krisis yang sempat terjadi.





Pada awal tahun baru 2019, AS dan Korea Utara meningkatkan ekspektasi atas peningkatan hubungan mereka. Mengingat situasi tersebut, keduanya terlihat memiliki komitmen kuat untuk menemukan terobosan baru. Dua pihak bahkan berupaya untuk memecahkan berbagai masalah melalui pertemuan puncak, karena pembicaraan tingkat kerja sedang mengalami kebuntuan. Dalam sisi positif, Kim Jong-un berjanji untuk tidak lagi membangun, menguji coba, menggunakan dan menyebarluaskan senjata nukli. Sedangkan Trump sempat menyatakan bahwa Korea Utara memiliki potensi ekonomi yang besar. Keduanya menyebut kepentingan dari pihak masing-masing, yang mungkin menjadi pemicu kompromi dua pihak.





Meskipun demikian, ada yang berspekulasi bahwa akan tetap sulit untuk membuka KTT putaran kedua antara AS dan Korea Utara. Dua pihak harus mengawalinya dengan pembicaraan tingkat kerja dalam merencanakan KTT puncak. Sampai saat ini belum terlihat tanda-tanda untuk melakukan pembicaraan tingkat kerja. Selain pertemuan tingkat tinggi antara Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dengan Wakil Ketua Partai Buruh Korea Utara Kim Yong-chol, pembicaran tingkat kerja antara utusan khusus Kementerian Luar Negeri AS urusan Korea Utara Steve Biegun dengan Menteri Luar Negeri Korea Utara Choi Sun-hee, semuanya belum terjadi. Dengan kata lain, pertemuan puncak ke-2 antara AS dan Korea Utara bergantung pada apakah pandangan tentang perbedaan mendasar dapat diselesaikan atau tidak.