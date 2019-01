Zico Mendirikan Agensi Sendiri

© Sevenseasons

Rapper mantan anggota Block B, Zico dilaporkan mendirikan agensinya sendiri. Menurut beberapa pihak di bidang entertainment, baru-baru ini Zico membuka kantor dan telah memulai pekerjaannya sebagai CEO di agensi miliknya. Saat ini ia dibantu oleh mantan karyawan Seven Seasons yang meninggalkan perusahaan bersama dirinya. Nama agensi baru adalah merupakan nama tur dunia Zico “King of the Zungle (KOZ)”





Seorang sumber dari pihak Zico menyatakan, “Karena Zico terampil membuat, menulis, dan memproduksi musik, ia memiliki berbagai pilihan dan kebebasan untuk melakukan apa saja yang diinginkannya setelah mendirikan agensi sendiri. Ia juga telah paham dengan sistem agensi industri musik setelah bertahun-tahun menjalankannya, ini juga merupakan alasannya ingin memulai awal baru.”





Ia melanjutkan, “Karena fondasi musik Zico adalah hip hop, panutannya mungkin adalah artis hip hop lain yang telah berhasil membangun label mereka sendiri, seperti Jay Park, Dok2, The Quiett, Deepflow, dan Palo Alto. Saya percaya bahwa ia berencana untuk membuat musiknya sendiri sambil juga mempersiapkan diri untuk mengembangkan artis junior.”