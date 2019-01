Kelompok-kelompok amal di AS ingin mengunjungi Korea Utara pada musim semi mendatang

ⓒKBS News

Serangkaian kunjungan dari sejumlah kelompok kemanusiaan AS ke Korea Utara diperkirakan akan terlaksana pada musim semi mendatang. Perhatian kemudian tertuju pada dampak lanjutan dari kegiatan kemanusiaan tersebut. Kelompok-kelompok amal itu sebelumnya telah meminta izin pemerintah AS untuk mengunjungi Korea Utara, seiring dengan perubahan posisi pemerintah Washington terhadap Pyongyang. Pada bulan Desember tahun lalu, Perwakilan Khusus Kementerian Luar Negeri AS untuk Korea Utara, Stephan Biegun menyebutkan niatnya untuk mengizinkan kunjungan kemanusiaan ke Korea Utara. AS melarang perjalanan warganya ke Korea Utara secara menyeluruh, setelah seorang mahasiswa AS ditahan secara paksa dan akhirnya meninggal dunia. AS kemudian mengeluarkan bantuan kemanusiaan sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi dengan Korea Utara.





Dalam kunjungan Biegun ke Seoul tahun lalu, ia telah menyelesaikan beberapa isu terkait Korea Utara. Seperti pelaksanaan upacara peletakan batu pertama proyek penyambungan dan modernisasi kereta api dan jalan lintas batas dua Korea. Dengan menerapkan pengecualian sanksi, proyek antar-Korea terkait penggalian sisa-sisa kerangka tentara yang meninggal di masa perang juga akan diselesaikan. Biegun mengatakan AS bersedia untuk mempertimbangkan berbagai cara dalam membangun hubungan kepercayaan dengan Pyongyang.





Suasana yang menguntungkan dalam dialog antar-Korea semakin berkembang pada momen awal tahun baru. Kemungkinan KTT kedua antara Korea Utara dan AS juga hampir terlaksana dalam waktu dekat. Sehingga upaya AS untuk mengurangi larangan bantuan kemanusiaan menjadi tanda positif. Bantuan kemanusiaan diperkirakan akan menjadi pemicu yang signifikan dalam perundingan dua negara ke depan. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-hwa juga menyebut bantuan kemanusiaan itu sebagai salah satu bentuk timbal balik dari denuklirisasi Korea Utara.





Ada yang berspekulasi bahwa tindakan AS untuk mengurangi sanksi pada bantuan kemanusiaan Korea Utara dipengaruhi oleh pendapat dunia internasional. Swedia secara langsung mendesak pelonggaran sanksi tersebut, dan sekutu AS lainnya, yakni Inggris dan Perancis, juga ikut menyerukan pelonggaran sanksi meski hanya sebagian. Dengan dimulainya bantuan kemanusiaan itu, terdapat kemungkinan bahwa kegiatan amal akan dilanjutkan dengan pelonggaran sanksi pada Korea Utara secara bertahap. Sejalan dengan perkembangan dialog antara Korea Utara dan AS, sanksi di bidang kemanusiaan kemungkinan akan dapat dihapuskan satu per satu.