AS dan Korea Utara membuat kemajuan dalam persiapan putaran kedua KTT mereka

© YONHAP News

Perundingan nuklir yang sempat menemui jalan buntu antara Washington dan Pyongyang tampaknya semakin siap untuk dilanjutkan. Keduanya bersama-sama menunjukkan keinginan untuk mengadakan pertemuan puncak ke-2, meningkatkan ekspektasi positif bahwa Trump dan Kim secara agresif saling bertukar surat. Dalam suasana tersebut, para pejabat tingkat kerja dari dua pihak juga bergerak cepat. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo tgl.13 Januari mengatakan kemungkinan bahwa Washington sedang membahas rincian terkait jadwal pelaksanaan KTT ke-2 dengan Pyongyang.





Seperti mendapat petunjuk, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hui terlihat di Beijing pada tgl.15 Januari. Kemunculan Choe di Beijing menimbulkan spekulasi bahwa dia mungkin mengadakan kontak tingkat kerja dengan Biegun. Jika kedua pejabat itu bertemu, dialog antara AS dan Korea Utara mungkin akan berjalan dua jalur, yaitu melalui pembicaraan tingkat tinggi dan negosiasi tingkat kerja. CNN AS melaporkan bahwa Wakil Ketua Partai Buruh Korea Uatara Kim Yong-chol kemungkinan akan mengunjungi Washington pada Kamis tgl.17 Januari dan bertemu dengan Pompeo pada hari berikutnya. Pembicaraan tingkat tinggi antara AS dan Korea Utara itu dapat berlangsung pada pekan ini atau selama 70 hari sejak tertunda pada akhir bulan November lalu.





AS dapat mengambil langkah mundur dari permintaan sebelumnya yang meminta denuklirsasi lengkap dari Korea Utara dengan mencapai kesepakatan kecil untuk mencabut beberapa sanksi pada Korea Utara dengan imbalan penghapusan ancaman rudal balistik antarbenua yang mampu menyerang daratan AS. AS juga dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan langkah denuklirsasi spesifik Korea Utara untuk melakukan sesuatu yang besar. Pembicaraan tingkat tinggi jika benar-benar dilakukan diperkirakan mampu mengungkapkan bentuk negosiasi selanjutnya.