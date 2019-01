AS merilis strategi baru untuk sistem pertahanan rudal berbasis antariksa

ⓒKBS News

Wakil Ketua Partai Buruh Korea Utara Kim Yong-chol telah bertolak menuju Washington, sementara AS sedang merilis strategi baru untuk sistem pertahanan rudal berbasis luar angkasa. Strategi baru ini merujuk pada teknologi sensor berbasis luar angkasa untuk mendeteksi dan menghancurkan serangan rudal balistik sebelum diluncurkan oleh musuh. Sistem pertahanan ini jauh berbeda dari kemampuan pencegah berbasis darat sebelumnya. Dalam tahap peluncuran, kecepatan rudal secara relatif akan menjadi lambat, sehingga lebih mudah dalam mencegah senjata musuh yang dinonaktifkan. Selain itu, dalam tahap pergerakan rudal musuh, AS menerapkan strategi baru termasuk dengan menggunakan aset strategis yang ada, seperti jet tempur F-35. Korea Selatan juga telah memesan 40 unit jet tempur F-35 dan dua di antaranya akan tiba di tanah air pada akhir Maret mendatang. AS terpantau sedang menyesuaikan postur pertahanannya untuk menghadapi serangan rudal, termasuk rudal jelajah dan hipersonik.





Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan kajian bentuk pertahanan rudal tersebut. Dalam pernyataanya, Trump menegaskan ia memiliki tujuan agar AS mampu mendeteksi dan menghancurkan setiap serangan rudal yang mengarah dari mana saja dan kapan saja. AS menyampaikan kekhawatiran atas kemampuan rudal yang dimiliki negara-negara lain, seperti Korea Utara, Iran, Rusia dan China. Rudal Korea Utara secara khusus dianggap sebagai ancaman besar. AS beberapa kali sempat menyebut bahwa negara komunis itu kini telah mampu untuk menyerang daratan AS. Dalam hal Iran, AS kahwatir dengan rudal ICBM yang dapat dioperasikan langsung oleh pihak militer. Sementara itu, Rusia dan China juga tetap menjadi ancaman atas kepemilikan rudal ICBM canggih bagi AS. AS tengah mengusahakan strategi bentuk pencegahan perlindungan wilayahnya.





AS merilis strategi baru untuk pertahanan rudal, bertepatan dengan kunjungan pejabat utama Korea Utara ke Washington. Strategi baru merupakan respons strategis AS untuk melawan kemampuan rudal dari musuh potensial. Namun, pengumuman tersebut diduga kuat juga digunakan sebagai tekanan pada Korea Utara, baik tekanan secara langsung maupun tidak langsung. Ada pula dugaan yang mengatakan AS mengeluarkan pengumuman tersebut untuk mengambil ancang-ancang dalam memenangkan negosiasi dengan Korea Utara. Jika kemampuan pencegah rudal AS terbukti secara sempurna, AS otomatis akan memiliki dominasi mutlak dalam perundingan dengan Korea Utara.