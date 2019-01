Trump-Kim Kemungkinan akan Bertemu Akhir Bulan Februari

ⓒYONHAP News

Kemungkinan pelaksanaan putaran kedua KTT antara AS dan Korea Utara semakin berkembang. Namun demikian, muncul spekulasi yang mengatakan belum terlihat adanya tanda-tanda bahwa keduanya saling mempersempit perbedaan pandangan mereka. Kedua belah pihak tampaknya masih tetap terlibat dalam konflik yang sengit, meskipun jadwal dan negara tempat pertemuan puncak telah ditetapkan.





Tidak seperti pertemuan pertama AS dan Korea Utara yang sangat signifikan dalam hal simbolis, putaran kedua KTT pasti akan membuat kemajuan yang signifikan. Oleh karena itu, pembicaraan tingkat tinggi untuk pertemuan kedua tersebut, sejauh ini mengalami kesulitan. Dengan demikian kunjungan Wakil Ketua Partai Buruh Korea Utara Kim Yong-chol ke Washington baru-baru ini mendapat sorotan sebagai terobosan masalah tersebut. Hasilnya dipandang cukup rumit, karena tidak ada indikasi untuk mempersempit jurang mereka, meski pelaksanaan pertemuan kedua telah jelas disebutkan. Presiden Trump mengatakan sebuah negara telah dipilih untuk menjadi tuan rumah pertemuan puncak kedua dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan lokasi itu akan diumumkan dalam waktu mendatang. Pada tgl.18 Februari, Trump telah menggambarkan pertemuannya dengan Kim Yong-chol itu ‘luar biasa’. Dia mengisyarakatkan kemajuannya melalui akun Twitternya yang berisi foto tentang pertemuan dengan wakil ketua Kim, dan mengungkapkan fakta tentang pengiriman surat pemimpin Kim. Namun mengingat lokasi dan jadwal pertemuan kedua tidak diungkapkan, keduanya dianggap gagal untuk menyelesaikan perbedaan posisi keduanya.





Sehubungan dengan hal tersebut, kantor berita Reuter melansir, tidak ada indikasi untuk mempersempit kesenjangan antara tuntutan AS yang meminta agar Korea Utara menghapus program senjata nuklirnya yang mengancam daratan Amerika, serta permintaan dari Pyongyang untuk mencabut sanksi AS pada negaranya.





Dalam suasana itu, Wakil Presiden AS Mike Pence menyatakan bahwa dalam putaran kedua KTT, AS akan menyampaikan harapan agar Korea Utara mengambil langkah-langkah tepat untuk memulai proses denuklirisasi sepenuhnya, seiring dengan janji Kim Jong-un dalam KTT sebelumnya. AS menyerukan agar Korea Utara membekukan nuklirnya termasuk penutupan fasilitas nuklir di Yongbyeon sebagai upaya denuklirisasi. Sementara Korea Utara meminta AS untuk melakukan tindakan yang sesuai, termasuk pembukaan kantor penghubung dan pelonggaran beberapa sanksi.





AS dan Korea Utara tengah melakukan negosiasi dalam bentuk kehadiran di sebuah konferensi internasional di Swedia lewat perwakilan khusus AS untuk Korea Utara Stephan Biegun dan Wakil Menlu Korea Utara Choe Son-hui hingga tgl. 21 Januari. Ada yang berspekulasi bahwa dalam pembicaraan di Swedia, akan mungkin tercapai kesepakatan, atau jika tidak membuahkan hasil, keduanya mungkin akan mengadakan negosiasi lanjutan.