AS Menuntut Kenaikan Biaya Pembagian Pertahanan Senilai 400 Miliar Won

Aliansi antara Korea Selatan dan AS menghadapi krisis besar akibat pembagian biaya pertahanan. Yang menjadi masalah adalah volume biaya yang dipikul masing-masing pihak, dan waktu pemberlakuan perjanjian. Korea Selatan mengusulkan agar biaya pembagian pertahanan meningkat dengan kisaran 1 triliun won, dan waktu pemberlakuan perjanjian dilakukan tiap 5 tahun. Namun, AS menuntut bahwa biaya itu meningkat sebanyak 1 miliar dolar Amerika dengan waktu pemberlakuan perjanjian selama 1 tahun. Perjanjian sebelumnya telah berakhir pada akhir tahun 2018 lalu.





Biaya pembagian pertahanan berarti pemerintah Korea Selatan memikul sejumlah biaya penempatan pasukan AS di Korea Selatan sesuai Perjanjian Khusus antara Korea Selatan dan AS. Biaya itu mengandung upah pekerja yang dipekerjakan oleh pasukan AS, pembangunan fasilitas militer, dll. Menurut kondisi saat ini, jumlah biaya ditetapkan setiap 5 tahun dan kenaikan biaya diterapkan sesuai rasio kenaikan harga konsumen dua tahun sebelumnya.





Biaya yang diusulkan dua pihak, yaitu 1 triliun won dan 1 miliar dolar Amerika memiliki sifat simbolis. Bagi Korea Selatan, perbedaan biaya antara 900 miliar won dengan 1 triliun won terasa besar dari sisi psikologis. Bagi AS, biaya kisaran 1 miliar won bermakna simbolis dari sisi kepentingan nasional. Pada awalnya, AS menuntut 1,6 miliar dolar Amerika, namun semakin menurunkan jumlah biaya ke 1,4 miliar dan 1,2 miliar dolar Amerika. Pada awal bulan Desember, kedua pihak hampir mendekati kesepakatan, namun Presiden Trump kembali menuntut kenaikan drastis, sehingga negosiasi kembali ke titik awal.





Atas tuntutan AS, pemerintah Seoul menyatakan penolakan keras, sehingga AS kembali menurunkan biaya yang dipikul oleh Korea Selatan dengan kisaran 1 miliar dolar Amerika. Namun, AS memberi syarat untuk waktu pemberlakuan perjanjian selama 1 tahun.





Jika perjanjian itu harus diperbaiki setiap tahun, kedua pihak harus kembali mulai bernegosiasi setelah negosiasi saat itu baru rampung. Diperkirakan prinsip untuk memprioritaskan AS semakin menguat, sehingga tekanan dari AS di tahun depan diperkirakan semakin membesar. Selain itu, apabila ada KTT kedua antara Korea Utara dan AS, masalah penarikan pasukan AS atau penurunan jumlahnya dapat dibicarakan. Karenanya, negosiasi tiap tahunnya kurang baik dalam menjaga hubungan aliansi antara Korea Selatan dan AS.