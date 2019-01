AS dan Korea Utara adakan pembicaraan tingkat kerja di Swedia

© YONHAP News

Kemungkinan pelaksanaan pertemuan puncak kedua antara AS dan Korea Utara tampaknya semakin jelas. Menyusul pertemuan antara presiden AS Donald Trump dan Wakil Ketua Partai Buruh Korea Utara Kim Yong-chol di Washington minggu lalu, para diplomat senior kedua negara telah mengadakan pembicaraan tingkat kerja di Swedia mulai tgl.19 Januari. Keduanya diperkirakan telah membahas persiapan untuk putaran kedua KTT AS dan Korea Utara pada akhir bulan Februari, sepertinya yang telah diumumkan oleh Gedung Putih.





Tujuan pembicaraan tingkat kerja AS dan Korea Utara di Swedia mengarah pada pengaturan rincian rencana pelaksanaan dari kesepakatan utama yang telah dibuat di KTT pertama AS dan Korea Utara, untuk menempatkan mereka di atas meja di putaran kedua KTT. Rincian pembicaraan tidak diberitahukan, namun banyak yang berspekulasi bahwa keduanya fokus pada langkah denuklirisasi Korea Utara dan tindakan yang sesuai dari AS. Dua hal ini merupakan agenda utama yang akan dibahas pada pertemuan puncak mereka kedua. Perwakilan khusus Korea Selatan untuk Perdamaian dan Keamanan di Semenanjung Korea, Lee Do-hoon ikut hadir dalam pembicaraan tersebut. Berbagai pertemuan bilateral dan pertemuan trilateral telah berlangsung selama pembicaraan di Swedia. Tampaknya Korea Selatan telah berperan sebagai mediator dalam proses koordinasi putaran kedua KTT AS dan Korea Utara, sehingga mempercepat negosiasi keduanya.





Kedua belah pihak mungkin telah mencapai kesepakatan pada proses denuklirisasi Korea Utara dan pelonggaran sanksi dari AS. Tetapi, kunci utamanya adalah perincian proses. Masih harus diperhatikan berapa banyak perincian tentang proses denuklirisasi Korea Utara, termasuk pembongkaran ICBM dan fasilitas terkait, serta fasilitas nuklir di Yongbyeon. AS dan Korea utara diharapkan untuk mempersempit pendapat mereka tentang rincian tersebut melalui banyak pembicaraan sebelum putaran kedua KTT bilateral mereka.