Impor LNG tahun lalu mencapai 44 juta ton, titik tertinggi dalam sejarah

Gas alam dalam bentuk gas sulit disimpan dan didisitribusikan. Oleh karena itu, saat ini pengembangan teknologi pencairan gas memungkinkan proses penyimpanan massal dan transportasi jarak jauh untuk penggunaan gas alam. Gas alam cair LNG dibentuk setelah mendinginkan gas alam pada suhu 161 derajat Celsius lalu menyimpan dan mendistribusikannya setelah mengurangi volumenya menjadi satu per 600. Korea Selatan memasok semua tenaga alam gas impornya dalam bentuk LNG.





Terkait impor LNG Korea Selatan tahun lalu, perhatian tertuju pada negara importir yang beragam. Pada tahun 2008, Korea Selatan mengimpor 32,1 persen LNG dari Qatar, 22,9 persen dari Malaysia dan 16,7 persen dari Oman. Persentase impor dari ketiga negara tersebut menguasai lebih dari 70 persen total impor Korea Selatan. Pada tahun lalu, Qatar tetap memiliki persentase terbesar jumlah impor LNG, yaitu 32,4 persen. Australia dan AS menempati urutan kedua dan ketiga, masing-masing dengan capaian 17 persen dan 10,6 persen, disusul Malaysia, Indonesia dan Rusia. Jumlah mitra importir juga meningkat dua kali lipat dari 11 negara pada tahun 2008 menjadi 23 negara pada tahun lalu.





Fokus perhatian juga berada pada lonjakan jumlah impor LNG produk AS. Impor LNG AS hanya tercatat 230 ribu ton pada tahun 2016, tetapi jumlahnya melonjak tajam 138 persen menjadi 4,66 juta ton. Jumlah impor LNG buatan AS diperkirakan akan semakin meningkat ke depannya. Tentunya, lonjakan impor LNG AS dipandang berperan untuk meragamkan importir gas alam bagi Korea Selatan. AS akhir-akhir ini meningkatkan jumlah produksi gas serpih atau ‘shale gas’ dan Australia juga memproduksi lebih banyak gas batu bara. Dalam situasi serupa, Rusia dan negara-negara lainnya juga ikut meningkatkan produksi gas untuk mendominasi pangsa pasar. Hal itu diperkirakan akan memicu pasokan gas alam yang berlebihan, sehingga akan mendorong kestabilan harga gas alam. Bagi Korea Selatan, peningkatan impor gas alam AS dan Australia memungkinkan kestabilan pasokan gas alam dengan harga terjangkau. Bahkan hal itu akan menjadi solusi yang baik untuk mengatasi peningkatan harga minyak global.