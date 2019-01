Ketua BIN AS: Korea Utara Tampak Tidak akan Melepaskan Senjata Nuklirnya

ⓒYONHAP News

Badan Intelijen Nasional AS menunjukkan pandangan berbeda dengan Presiden Donald Trump dalam menangani isu nuklir Korea Utara. Oleh karena itu, banyak pihak yang mengangkat kecurigaan apakah Presiden Trump dapat mewujudkan tujuan denuklirisasi dalam KTT keduanya dengan Korea Utara. Penyataan Badan Intelijen Nasional AS yang dikeluarkan dalam sesi konfirmasi dengar pendapat perlemen Majelis Tinggi AS dianggap terlalu ‘skeptis.’ BIN AS menilai bahwa senjata nuklir adalah sarana utama dalam menjaga rezim Korea Utara, sehingga negara tersebut tidak akan menghapusnya. Sesi konfirmasi dengar pendapt parlemen itu turut dihadiri oleh Direktur Badan Intelijen Nasional AS Dan Coats, Ketua Badan Intelijen Pusat AS (CIA) Gina Cheri Haspel, Direktur Badan Keamanan Nasional (NSA) Paul Nakasone dan Direktur Badan Intelijen Pertahanan (DIA) Robert Ashley.





Coats menyatakan pandangan senada yang didukung beberapa fakta pengamatan yang menyatakan Korea Utara melakukan tindakan berlawanan dengan denuklirisasi lengkap. Meksipun demikian, dia tidak menyatakan kegiatan tersebut secara lebih jelas. Coats menganggap Korea Utara masih menahan sikap provokatif terkait senjata pemusnah massal (WMD), namun tidak akan menyerahkan segala hal berkaitan dengan WMD dan kekuatan produktifnya. Direktur DIA Robert Ashley juga mengatakan Korea Utara tetap memiliki kekuatan dan ancaman yang ada sejak satu tahun lalu.





Setelah mengeluarkan pernyataan tersebut, media AS menunjukkan kecurigaan terkait efek KTT ke-2 dengan Korea Utara. Kantor berita AFP memberitakan, meskipun negosiasi dengan Korea Utara menghasilkan sejumlah kesepakatan, namun otoritas intelijen AS memandang Korea Utara tampak tidak akan menyerahkan senjata nuklirnya secara menyeluruh.





Situasi tersebut diperkirakan akan menyebarkan pandangan skeptis terkait denuklirisasi Korea Utara yang telah diajukan oleh kalangan pemerintah dan swasta AS. Mereka khawatir AS terpaksa akan mengizinkan kepemilikan nuklir Korea Utara meskipun telah mencabut sanksi dan memperbaiki hubungan antarnegara. Kekhawatiran serupa juga muncul di dalam negeri Korea Selatan. Direktur Dan Coats menilai Korea Utara sedang bernegosiasi mengenai langkah denuklirisasi untuk mendapat imbalan dari dunia internasional, termasuk AS.