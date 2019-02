Saham Korea Selatan Paling Banyak Dibeli oleh Investor Asing di Bulan Januari

ⓒYONHAP News

Pada awal tahun baru ini, investor asing masih gemar membeli saham di pasar bursa Korea Selatan. Tidak seperti aksi jual tahun lalu, ada saham yang banyak dibeli oleh investor asing awal tahun ini. Tahun lalu, investor asing melakukan aksi jual saham lokal Korea senilai 5,7 triliun won. Khususnya, aksi jual bersih pada bulan Oktober lalu mencatat sekitar 40,6 miliar dolar, sehingga indeks harga saham gabungan Korea KOSPI anjlok tajam lebih dari 17%. Tetapi pada awal tahun baru, investor asing melakukan aksi beli bersih senilai 2,5 miliar sehingga mendorong KOSPI untuk meningkat hingga lebih dari 7%.





Investor asing masih percaya pada tren ‘Money Move’ di pasar global. Dalam hal ini, mereka berharap agar konflik perdagangan AS dan China akan berkurang dan AS akan melonggarkan kebijakan fiskal. Dengan kata lain, AS kemungkinan akan mempertahankan suku bunga untuk beberapa waktu ke depan dan ekspektasi untuk langkah-langkah stimulus dari China juga tinggi. Oleh karena itu, modal saham global berpindah ke negara-negara berkembang, seiring meningkatnya preferensi aset berisiko.





Sebagai faktor untuk kembalinya investor asing ke bursa Korea, ada kemungkinan untuk pemulihan sektor semikonduktur pada paruh kedua tahun ini. Pada paruh kedua tahun lalu, kekhawatiran atas pertumbuhan semikonduktor meningkat karena pasokan yang berlebihan dan jatuhnya harga pasar. Hingga akhirnya kemerosotan ekspor semikonduktor menjadi nyata sejak akhir tahun lalu. Namun diperkirakan, pertumbuhan semikonduktor akan pulih kembali seiring dengan permintaan pasar karena turunnya harga. Karena itulah, investor asing telah melakukan aksi beli saham Samsung Electronics dan SK Hynics secara besar-besaran lebih dari dua triliun won. Nilai saham kedua perusahaan itu naik masing-masing sebesar 17% dan 21% hanya dalam bulan Januari ini.





Sementara itu, investor asing tampaknya berkonsentrasi pada aksi beli di Korea Selatan dan Taiwan pada awal tahun baru ini. Memang betul, kedua negara terpukul akibat sengketa perdagangan AS dan China. Itu sebabnya indeks saham banyak mengalami penurunan tahun lalu. Namun mereka berpendapat bahwa harga saham perusahaan-perusahaan Korea terlalu rendah dibanding dengan kinerja dan skala mereka. Dengan demikian, investor asing berbondong-bondong melakukan aksi beli saham lokal Korea, yang diharapkan akan terus berlanjut untuk beberapa waktu mendatang.