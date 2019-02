Kemajuan Nyata Negosiasi Pembagian Biaya Pertahanan Korea Selatan dan AS

ⓒYONHAP News

Korea Selatan dan AS diperkirakan akan saling mencapai penjanjian dalam hal pembagian biaya pertahanan dalam minggu ini. Korea Selatan dan AS telah membuat konsesi masing-masing mengenai tenggat waktu perjanjian dan besar biaya pertahanan.





Melihat rancangan yang dulunya diserahkan oleh kedua pihak, AS meminta biaya pertahanan sebesar satu miliar dolar dengan masa kontrak selama satu tahun, sementara Korea Selatan ingin membayar sebesar satu triliun won dengan kontrak multitahun. Perbedaan besar dari kedua negara tersebut sempat menimbulkan skeptisisme sehingga diperkirakan sulit untuk menemukan titik temu.





Pertama-tama, sulit untuk mencapai kesepakatan karena angka nilai yang diajukan oleh masing-masing pihak memiliki makna simbolik. Bagi Korea Selatan, kisaran 900 miliar won dan kisaran satu triliun won sangat berbeda dalam beban psikologis. Sementara bagi AS, satu miliar dolar punya arti yang lebih dari sekedar ‘biaya’, karena presiden Trump telah mengeluh bahwa Seoul harus mengorbankan lebih banyak biaya untuk pengerahan pasukan AS di Korea Selatan.





AS pada awalnya menyampaikan biaya pembagian pertahanan sebesar 1,6 miliar dolar, dan kemudian menguranginya menjadi 1,4 dan 1,2 miliar dolar. AS bahkan secara tegas meminta perjanjian untuk diberlakukan dalam jangka waktu satu tahun. Korea Selatan akhirnya mendapat persetujuan dalam hal jumlah nilai biaya pertahanan, sementara AS mengambil langkah menuju jangka waktu kontrak selama satu tahun. Jumlah biaya pembagian pertahanan untuk tahun lalu sebesar 960,2 miliar won. Jika total biaya pembagian pertahanan ditetapkan di bawah satu miliar dolar, maka tingkat kenaikan biaya itu sendiri menjadi tingkat yang wajar.





Seoul dan Washington telah mengadopsi sebuah kesepakatan khusus untuk saling berbagi biaya pertahanan pasukan AS di Korea Selatan sejak tahun 1991. Perjanjian saat ini menetapkan konstribusi tahunan setiap lima tahun. Jika masa kontrak ditetapkan selama satu tahun, keduanya harus segera memulai pembahasan biaya pertahanan tahun berikutnya setelah menyelesaikan negosiasi untuk tahun tersebut. Karena itu dapat dikatakan negosiasi kali ini setengah berhasil.





Kekhawatiran mengenai dampak buruk dari masalah uang antara AS dan Korea Selatan pada perundingan nuklir Korea Utara telah hilang. Namun masih ada beban yang tertinggal setelah penandatanganan perjanjian karena harus segera memulai kembali negosiasi yang akan datang.