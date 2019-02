Stephen Biegun Melakukan Kunjungan ke Korea Utara

ⓒYONHAP News

Isu penting yang muncul dalam pembahasan tingkat kerja antara Korea Utara dan AS kali ini adalah lokasi pelaksanaan yang ditetapkan di Pyonyang. Dua pihak diperkirakan lebih memfokuskan diri pada pembahasan rencana pelaksanaan KTT ke-2 mereka. Perwakilan Khusus Kebijakan Urusan Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS Stephen Biegun melakukan pertemuan dan pembahasan dengan mantan Duta Besar Korea Utara untuk Spanyol Kim Hyok-chol.









Stephen Biegun pada tgl.31 Januari lalu pernah menyebutkan, apabila pembahasan tingkat kerja dengan Korea Utara dapat terlaksana, ia akan membahas beberapa isu penting. Isu-isu tersebut antara lain adalah tujuan KTT ke-2 secara rinci dan jelas, peta jalan negosiasi dan laporan bersama serta pembongkaran seluruh fasilitas pengayaan plutonium, uranium dan plus alpha dari Korea Utara. Pernyataan ‘plus alpha’ adalah pembongkaran fasilitas nuklir Yongbyon, termasuk fasilitas pengayaan uranium dan langkah lainnya. Stephen Biegun menyatakan Kim Jong-un telah mengutarakan tekad tersebut kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang melakukan kunjungan ke Korea Utara pada bulan Oktober tahun lalu.









Terkait isu peta jalan negosiasi dan laporan, Biegun mengusulkannya dalam tiga tahap. Tahap pertama, Korea Utara terlebih dahulu akan membongkar fasilitas nuklir Yongbyon dan fasilitas pengayaan plutonium atau uranium. Tahap kedua, Korea Utara harus menyerahkan semua laporan terkait nuklir dan menerima pemeriksaan pakar dari luar negeri. Tahap ketiga atau tahap terakhir, Korea Utara akan melaksanakan penghapusan bahan dan senjata nuklir, misil, tempat peluncuran dan senjata pemusnah massal lain.









Biegun juga menyebutkan rencana pembahasan pembentukan kepercayaan antara Korea Utara dan AS, perbaikan hubungan dua negara, pembentukan kerangka perdamaian yang permanen di Semenanjung Korea, dan dukungan investasi kepada Korea Utara dalam waktu tertentu.









Banyak pihak yang memperhatikan apakah Korea Utara dan AS dapat mencari titik temu terkait pelemahan sanksi terhadap Korea Utara melalui pembahasan tingkat kerja kali ini. Korea Utara tetap menuntut pelemahan sanksi terhadap negara mereka, sedangkan AS menuntut pengambilan langkah denuklirisasi terlebih dulu. Dalam langkah terkait, dua negara juga akan segera membahas pembukaan kantor penghubung antara Korea Utara dan AS, pengeluaran deklarasi berakhirnya perang dan penandatanganan perjanjian perdamaian.









Ini adalah pertama kalinya wakil senior negosiasi AS mengadakan kunjungan terbuka ke Pyongyang melalui Korea Selatan. Melalui pertemuan kali ini, AS diperkirakan akan menuntut langkah denuklirisasi yang lebih tegas, sedangkan Korea Utara tetap mengusahakan langkah imbalah dari AS.