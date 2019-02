Yoo Ah In Merasa Beruntung Atas Keputusannya Berhenti Sekolah

© KBS

Pada acara KBS1 "Do Ohl and Ah In Go In All Directions" yang tayang pada 2 Februari, aktor Yoo Ah In berbicara tentang sistem pendidikan di Korea. Di tengah sindrom drama “SKY Castle” yang sedang melanda, ini merupakan topik menarik yang patut dipikirkan lebih dalam.

Pendidikan Yoo Ah In juga spesial. Dia putus sekolah ketika SMA. Ketika ditanya pendidikan apa yang dia terima dari orang tuanya, Yoo Ah In menjawab, “Saya dekat dengan orang tua saya, dan kami banyak berbicara tentang ini dan itu. Tetapi kemudian saya menjadi pemberontak dan saya datang ke Seoul. Tiba-tiba saya mengubah rencana karir saya dan memberi tahu mereka bahwa saya akan menjadi aktor. Mereka tidak setuju atau protes, mereka hanya dengan tegas bertanya tentang pendapat pribadi saya dan kemudian membiarkan saya bebas.”

Dia menambahkan, “Saya menganggap beruntung memiliki keinginan untuk berhenti sekolah lebih awal. Saya memiliki keberanian untuk mencoba merencanakan kehidupan lain dan dengan ceroboh melemparkan diri ke dalamnya. Karena itu, semua hal yang saya hadapi dalam hidup menjadi lapangan pendidikan bagi saya.”

“Sejak saya debut di usia muda, saya memainkan karakter orang-orang berusia sebaya saya,” katanya. “Saya berpikir keras tentang karakter, melakukan penelitian, dan menyelidiki dunia tempat mereka tinggal. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda dapat hanya dengan memasuki universitas SKY.”

“Ini bukan karena saya seorang aktor," jelasnya. “Kehidupan kita adalah lapangan untuk kita belajar. Terserah masing-masing mau belajar apa.”