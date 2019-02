“Extreme Job”, Film Komedi Pertama Dalam 6 Tahun Yang Raih 10 Juta Penonton

© CJ Entertainment

Hanya 15 hari setelah dirilis, film komedi “Extreme Job” melampaui 10 juta penonton bioskop. “Extreme Job” telah bergabung dengan jajaran film box office lainnya, seperti “The Admiral,” “Along with the Gods: The Two Worlds,” dan “Ode to My Father,” seiring dengan film Hollywood, “Avatar” dan “Avengers: Infinity War.”

Selain itu, “Extreme Job” merupakan film komedi pertama dalam enam tahun yang mencapai 10 juta penonton. Film ini mendapatkan popularitas dengan kecepatan tinggi, juga membuat rekor baru untuk jumlah penonton bioskop terbesar dalam satu hari di Januari dengan 995.133 penonton pada 26 Januari dan 1.032.769 pada 27 Januari. Dari 2 Februari hingga 6 Februari selama liburan Tahun Baru Imlek, film ini menarik lebih dari 1 juta penonton setiap hari.

Sutradara Lee Byung Hun berkata, “Saya bingung. Saya senang dan tertawa dengan staf juga para aktor yang telah bekerja keras bersama. Yang terpenting, saya berterima kasih kepada semua penonton.”

Ryu Seung Ryong, Jin Sun Kyu, Lee Dong Hwi, dan Gong Myung juga merayakan pencapaian ini di foto pada Instagram CJ Entertainment, dengan mengenakan pita dan spanduk dengan senyum lebar di wajah mereka.