Makna Ekonomi Vietnam Sebagai Lokasi Pelaksanaan KTT ke-2 Korea Utara dan AS

Ibu kota Vietnam Hanoi menjadi tuan rumah KTT ke-2 antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan presiden AS Donald Trump pada tgl.27 dan 28 Februari. Dengan memilih Vietnam sebagai lokasi pelaksanaan pertemuan, AS tampaknya ingin menunjukkan kepada Korea Utara apa yang bisa didapatkan negara komunis itu jika mereka membuang senjata nuklirnya dan bekerja sama dengan Korea Selatan dan AS sebagai gantinya. Vientam memiliki arti yang lebih bermakna bagi Korea Utara daripada Singapura, tempat pelaksanaan KTT pertamanya dengan AS. Korea Utara dan Vietnam menjalin hubungan diplomatik tahun 1950. Vietnam saat ini menjadi contoh baik bagi Korea Utara dalam hal pembangunan ekonomi.





Vietnam dan Korea Utara sempat dihadapkan dengan krisis ekonomi menyusul runtuhnya blok komunis. Tetapi mereka melakukan reaksi berbeda. Vietnam memulai kebijakan reformasi Doi Moi pada tahun 1986 dan menarik investasi asing secara agresif. Negara ini telah membukukan pertumbuhan tahunan rata-rata lebih dari 7 persen. PDB Vietnam melonjak 14 kali dalam 30 tahun, mengubah dirinya dari salah satu negara termiskin di dunia, menjadi ekonomi terbesar ke-47 dunia. Korea Utara di sisi lain memilih jalur rehibilitasi mandiri. Bahkan setelah menderita kesulitan ekonomi yang ekstrim pada tahun 1990-an, ketika banyak orang mati kelaparan, Korea Utara menolak melepaskan senjata nuklirnya untuk memperdalam isolasi ekonomi dan diplomatiknya. Akibatnya Korea Utara masih berjuang dengan kesulitan ekonomi.





Apabila sanksi dicabut pasca putaran kedua KTT Korea Utara dan AS, Pyongyang mungkin mengikuti keterbukaan gaya Vietnam. Fokuskan adalah kerja sama ekonomi seperti apa yang akan dilakukan Kim Jong-un dengan Vientam untuk pembangunan ekonomi negaranya. Kunci dari contoh Vietnam adalah untuk memperkenalkan ekonomi pasar dan memikat modal asing. Kita akan melihat bagaimana Vietnam akan mengajarkan Korea Utara keahliaannya dalam bidang-bidang ini.