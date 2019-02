Kementerian Perdagangan Laporkan Ancaman Impor Otomotif Negaranya

© YONHAP News

Kementerian Perdagangan AS menilai kegiatan impor mobil dari luar negeri menjadi ancaman bagi keamanan negara mereka. Dengan keputusan tersebut, AS menyediakan landasan hukum untuk menetapkan tarif tinggi pada komponen dan mobil impor. Meksipun demikian, ada prediksi bahwa mobil buatan Korea Selatan akan dikecualikan dari tarif tersebut.





Apabila AS mengenakan tarif tinggi pada mobil dan komponen impornya, hal itu akan berpengaruh besar pada perusahaan Jepang, Korea Selatan dan Uni Eropa yang menargetkan pasar AS sebagai pasar utama ekspor mobil. Belum dipastikan seberapa besar AS akan menerapkan tarif tersebut, namun ada pandangan bahwa Presiden Trump akan mengambil keputusan setelah mempertimbangkan negosiasi perdagangan dengan negara-negara mitra perdagangan.





Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan, Kim Hyun-chong menunjukkan harapan dengan sikap hati-hati bahwa Korea Selatan dapat dikecualikan dari subyek pengenaan tarif tinggi. Menurutnya, reaksi dari pejabat pemerintah dan anggota parlemen AS cukup positif. Ketua Kim terus meminta dukungan dan kerja sama kepada pejabat-pejabat AS sejak tgl.29 Januari hingga 6 Februari lalu agar Korea Selatan mendapat hasil yang memuaskan dari keputusan AS.





Namun, apabila AS memutuskan untuk mengenakan tarif tinggi kepada seluruh negara, ekspor mobil buatan Korea Selatan akan mendapat dampak buruk yang paling besar. Belakangan ini, lembaga penelitian perdagangan internasional dari Asosiasi Perdagangan Internasional Korea Selatan (KITA) mengeluarkan laporan terkait pengaruh yang diakibatkan pengenaan tarif tinggi oleh AS. Menurutnya, apabila AS mengenakan tarif 25 persen, rasio penurunan ekspor mobil Korea Selatan diperkirakan mencapai 22,7 persen. Jumlah ekspor mobil buatan Korea Selatan ke AS pada tahun lalu mencapai 720 ribu unit. Sementara, rasio penurunan ekspor mobil Jepang yang mengekspor 1,96 juta unit mencapai 21,5 persen. Sedangkan rasio di China dan Jerman masing-masing diperkirakan mencapai 21,3 persen dan 21 persen.





Apabila AS mengenakan kenaikan tarif 25 persen pada harga jual, rasio kenaikan harga konsumen mobil buatan Korea Selatan akan menempati urutan puncak dengan 23,9 persen. Nilai ekspor mobil dan komponen Korea Selatan ke AS pada tahun lalu mencapai 24 miliar dolar Amerika atau sepertiga dari seluruh ekspor Korea Selatan ke AS. Dengan kata lain, apabila Korea Selatan tidak dikecualikan dari pengenaan tarif tinggi, hal itu akan menghantam, baik industri otomotif maupun seluruh kondisi ekonomi Korea Selatan.