Korea Utara dan AS Menilai Pembentukan Kantor Penghubung

ⓒGetty Images Bank

Pertukaran kantor penghubung antar-negara adalah langkah pertama dalam menjalin hubungan diplomatik dua negara. Saat dua negara menjalin hubungan diplomatik secara resmi, ada sejumlah proses pembentukan yang harus dilakukan, termasuk pembentukan kantor penghubung, seksi perlindungan kepentingan dan perwakilan tetap. Kantor penghubung atau seksi perlindungan kepentingan akan melaksanakan tugas dari kantor diplomatik resmi secara terbatas. Setelah proses berakhir, dua negara akan dapat mendirikan gedung konsulat, gedung konsulat jenderal atau kedutaan besar untuk menjalin hubungan diplomatik secara resmi.





Dua negara melaksanakan pertukaran kantor penghubung untuk membahas atau mempersiapkan jalinan hubungan diplomatik antar-negara. Sebelumnya, Korea Utara dan AS pernah menjelaskan 'pendirian hubungan yang baru' pada pasal pertama Pernyataan Bersama Singapura tahun lalu. Korea Utara memiliki tujuan akhir negosiasi untuk mendapat jaminan tetap pada rezim mereka dan untuk melaksanakan hal tersebut mereka perlu menjalin hubungan diplomatik dengan AS. Apabila Korea Utara dan AS mulai membentuk hubungan diplomatik, pelemahan atau pencabutan sanksi internasional yang diterapkan pada Korea Utara dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Oleh karena itu, pertukaran kantor penghubung antar-negara adalah langkah pertama dalam melaksanakan Pernyataan Bersama Singapura dan menjadi langkah imbalan dari AS untuk Korea Utara.





Pada masa lalu, telah muncul beberapa peluang dalam menjalin hubungan diplomatik antara Korea Utara dan AS, terutama ketika dua negara menandatangani Perjanjian Jenewa tahun 1994. Meskipun dua negara sempat mengembangkan berbagai hal yang dibutuhkan untuk menjalin hubungan diplomatik secara mendalam, namun dua negara kembali mengalami konflik akibat penembakan helikopter AS oleh Korea Utara.





Saat ini, Korea Utara tidak mengambil langkah tambahan untuk melaksanakan denuklirisasi. Pertukaran kantor penghubung antar-negara juga kurang memadai jika disebut sebagai 'langkah imbalan' yang dapat memuaskan permintaan Korea Utara. Meskipun makna pertukaran kantor penghubung antar-negara masih sangat terbatas, namun penting karena dua pihak dapat mengambil kebijakan yang lebih konkrit dalam rangka memajukan hubungan negara.