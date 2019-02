N.Flying Peringkati Chart Musik Pertama Kali Setelah Debut Dengan “Rooftop”

© FNC Entertainment

N.Flying “Rooftop” yang dirilis pada 2 Januari tahun ini, kembali di tangga-tangga lagu dan mencapai No. 1 di Bugs! Ini adalah lagu pertama kalinya N.Flying mendapat peringkat satu dalam empat tahun sejak debut mereka pada tahun 2015. Lagu ini juga menduduki No. 4 di Genie, dan No. 17 di Melon.





Pada konser Jepang akhir tahun lalu, N.Flying menampilkan lagu “Rooftop” yang belum dirilis untuk pertama kalinya. Karena respon yang sangat luar biasa dari fans, akhirnya mereka menetapkan untuk merilis lagu ini di Korea.





Meski lagu ini tidak dapat memasuki 1000 besar di tangga lagu pada awal rilisnya, N.Flying terus mendapat pujian berkat penampilan dan musiknya. Mereka memperpanjang periode aktivitas dan akhirnya membuahkan hasil peringkat tinggi di chart musik.