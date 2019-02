Trump Bertolak ke Vietnam untuk KTT ke-2 dengan Korea Utara

ⓒYONHAP News

KTT ke-2 antara Korea Utara dan AS tidak berjalan sama seperti KTT pertama mereka di Singapura. Anggota tim negosiasi dua pihak berubah secara drastis. Untuk KTT pertama, Duta Besar AS untuk Filipina Sung Kim dan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hee muncul di garis depan. Namun, pada KTT kali ini tim negosiasi masing-masing negara dipimpin oleh Perwakilan Khusus Kebijakan urusan Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS Stephen Biegun dan Perwakilan Khusus Korea Utara untuk AS Kim Hyok-chol.





Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga lebih dulu berangkat ke Hanoi daripada Presiden Trump. Hal itu membuat banyak pihak memperkirakan dua negara tengah melakukan 'kesepakatan besar' secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut juga dipandang sebagai upaya dua negara dalam membuat kemajuan yang lebih mendalam.





Jadwal KTT kali ini juga berubah. KTT pertama hanya berlangsung selama 4 jam 45 menit dalam satu hari, yaitu tanggal 12 Juni dengan jadwal pertemuan tunggal, KTT secara luas, jamuan makan siang, dan acara penandatanganan pernyataan bersama. Namun, KTT kali ini berlangsung selama dua hari. Setelah pertemuan tunggal pada hari Rabu (27/2/19) dua pihak akan mengikuti jamuan makan malam dan pertemuan selanjutnya akan digelar pada hari Kamis (28/2/19). Melalui KTT kali ini, dua pemimpin akan bertemu lebih dari lima kali.





Pada KTT kali ini Kim Jong-un memilih menuju Hanoi dengan menggunakan kereta api. Tindakan tersebut ditafsirkan sebagai niat Kim untuk menunjukkan legitimasi rezimnya. Karena kakeknya Kim Il-sung sebelumnya pernah mengunjungi Vietnam melalui China dengan kereta api. Tindakan tersebut juga menegaskan dukungan China pada Korea Utara dalam meningkatkan daya negosiasi.