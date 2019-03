Trump Meminta Moon Jae-in untuk Berperan Aktif Sebagai Penengah

ⓒ KBS News

Akibat gagalnya KTT kedua antara Korea Utara dan AS, peranan Presiden Moon Jae-in sebagai perantara mendapat banyak sorotan. Presiden Trump pun meminta Presiden Moon untuk mengambil peranan aktif saat berbicara melalui telepon setelah KTT tersebut. Terkait hal itu, banyak pihak kini memperhatikan apakah Presiden Moon akan bertemu dengan pemimpin Kim Jong-un atau tidak. Apabila pertemuan itu dilaksanakan, terdapat dua pilihan, yaitu kunjungan Kim Jong-un ke Seoul, atau pertemuan dua pemimpin di Panmunjeom. Walaupun ada pula kemungkinan kunjungan Presiden Moon ke Pyongyang, kunjungan balasan dari Kim Jong-un harus lebih dulu dilaksanakan.





Kunjungan balasan Kim Jong-un awalnya diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Maret atau April, apabila KTT kedua antara Korea Utara dan AS mencapai kesuksesan. Melalui kunjungan balasan itu, dua pemimpin Korea dapat membahas langkah peningkatan kerjasama antara dua Korea berdasarkan hasil KTT kedua di Hanoi. Namun, akibat gagalnya KTT kedua, kemungkinan kunjungan balasan Kim tidaklah tinggi. Karenanya, pertemuan dua pemimpin Korea di Panmunjeom, atau pengiriman perwakilan khusus, dinilai lebih mungkin terjadi.





Agenda yang perlu dibantu oleh Presiden Moon Jae-in, yakni pengaturan perbedaan antara permintaan AS dan Korea Utara, juga mendapat banyak sorotan. AS meminta denuklirisasi terkait fasilitas nuklir Yongbyon ‘plus alpha,’ sedangkan Korea Utara menuntut pencabutan sanksi menyeluruh atas negaranya. Perlu diperhatikan, Presiden Trump tengah menghadapi krisis akibat kondisi politik dalam negeri, sehingga tidak akan mengeluarkan langkah yang tidak dapat memuaskan opini publik warga masyarakat AS. Di sisi lain, Korea Utara juga memusatkan pikiran untuk mencabut sanksi atas Pyongyang, bukan pelemahan sanksi secara parsial. Terkait hal itu, sejumlah pandangan mengatakan bahwa Presiden Moon lebih tepat mengatur permintaan dua negara sebagai perantara pemenuhan kebutuhan yang paling urgen dari dua pihak.