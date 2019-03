Presiden Moon Mengusulkan Sistem Semenanjung Korea Baru

ⓒ YONHAP News

Sistem Semenanjung Korea Baru yang diperkenalkan oleh Presiden Moon adalah sebuah kerangka perdamaian permanen yang dapat diciptakan oleh dua Korea dan AS. Perlu dicatat bahwa kerangka tersebut bergantung pada pemecahan isu nuklir Korea Utara. Apabila langkah denuklirisasi berjalan baik, komisi ekonomi bersama dua Korea akan dibentuk demi menciptakan kemakmuran bersama. Selain itu, perkembangan hubungan dua Korea berkaitan pula dengan normalisasi hubungan antara Korea Utara dan AS, serta antara Korea Utara dan Jepang. Jika hubungan antar-negara itu berkembang secara meluas, ketertiban, keamanan dan perdamaian baru pun dapat dibentuk.





Presiden Moon menekankan dua hal. Pertama-tama, Sistem Semenanjung Korea Baru itu dipimpin oleh Korea Selatan. Menurut Moon, 100 tahun ke depan akan berbeda dengan 100 tahun masa lalu dari sisi kualitas. Selain itu, sistem tersebut akan menjadi daya gerak pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Eurasia. Dengan kata lain, perdamaian di Semenanjung Korea akan menjadi daya gerak pertumbuhan bagi dua Korea, Asia Timur, ASEAN, hingga Eurasia. Moon menekankan pentingnya dukungan penuh warga masyarakat untuk membentuk sistem baru tersebut berdasarkan semangat Gerakan Kemerdekaan 1 Maret dan kompromi warga masyarakat.





Sehubungan dengan gagasan komunitas kerjasama ekonomi perdamaian itu, pembukaan kembali pariwisata gunung Geumgangsan dan Kompleks Industri Gaeseong turut dibahas. Presiden Moon menyatakan bahwa dia tengah membahas kedua hal tersebut dengan AS.





Pada awalnya, Presiden Moon berencana untuk mengusulkan langkah pengembangan kerjasama ekonomi dua Korea itu berdasarkan hasil KTT Korut-AS kedua di Hanoi. Walaupun KTT itu gagal mengeluarkan hasil yang memuaskan, gagasan pembentukan Sistem Semenanjung Korea Baru tidak berubah, malahan peranan Korea Selatan semakin besar. Presiden Moon berjanji dia akan membentuk sistem perdamaian permanen di Semenanjung Korea. Untuk itu, dia menekankan kerjasama antara Korea Selatan dan AS, dialog antara Korea Utara dan AS, dukungan dunia internasional, dll. Diperkirakan bahwa peranan Korea Selatan yang semakin besar dapat membantu pembentukan Sistem Semenanjung Korea Baru. Dengan demikian, peranan Korea Selatan sebagai perantara AS dan Korea Utara akan lebih diutamakan daripada peningkatan kerjasama ekonomi dua Korea.