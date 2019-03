Latihan Key Resolve dan Foal Eagle Dihentikan

ⓒYONHAP News

Latihan Key Resolve dan Foal Eagle adalah latihan militer gabungan utama antara Korea Selatan dan AS bersama Ulchi Freedom Guardian (UFG). Latihan UFG pernah ditunda pada tahun lalu, sehingga tiga latihan militer gabungan dapat dikatakan telah ditunda dan dihentikan. Korea Selatan dan AS menyatakan langkah tersebut dilakukan demi mendukung upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan militer dan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Walaupun KTT di Hanoi tidak mengeluarkan hasil, namun otoritas militer dua negara tetap membantu untuk menjaga daya gerak dialog.





Latihan Key Resolve adalah latihan pos komando (CPX) yang berbasis pada simulasi komputer. Latihan tersebut dilaksanakan untuk mengirim tenaga militer pasukan AS secara efektif apabila ada perang di Semenanjung Korea. Latihan itu berlangsung dengan asumsi jika kedua Korea menggelar perang total. Dengan keputusan penghentian ‘Key Resolve,’ nama latihan tersebut berubah menjadi latihan Dong Maeng yang berarti ‘aliansi.’





Latihan Foal Eagle menyerahkan tenaga dan peralatan militer secara langsung. Biasanya, latihan tersebut digelar bersama Key Resolve, dan waktu pelatihan Foal Eagle lebih lama berlangsung kira-kira satu bulan lebih setelah Key Resolve selesai. Untuk latihan tersebut, senjata strategis AS seperti kapal induk yang bertenaga nuklir, jet pembom, dll juga dikerahkan. Namun, mulai saat ini, Foal Eagle juga dihentikan, dan digantikan dengan latihan-latihan di tiap pangkalan militer.





Ulchi Freedom Guardian menggabungkan latihan Ulchi dan latihan Freedom Guardian. Latihan Freedom Guardian adalah latihan pos komando untuk pertahanan, dan latihan Ulchi adalah latihan tingkat pemerintah untuk menghadapi situasi darurat negara. Karenanya, lembaga administrasi, pemerintah daerah, perusahaan swasta, dll juga ikut berpartisipasi dalam latihan tersebut.





Pasukan Korea Selatan dan AS melakukan berbagai jenis latihan militer selain dari tiga jenis latihan tersebut. Ada latihan udara seperti Max Thunder, Vigilant Ace, dan Buddy Wing. Latihan militer korps marinir KMEP berlangsung sebanyak 20 kali dalam setahun. Latihan sinyal peringatan misil Korea Utara yang menghadirkan Jepang juga digelar secara tidak reguler.





Tujuan utama untuk melaksanakan berbagai jenis latihan adalah menjaga daya pertahanan menghadapi perang untuk mencegah terjadinya kembali Perang Korea yang tercetus akibat serangan dadakan Korea Utara. Pasukan gabungan antara Korea Selatan dan AS bertugas melindungi Korea Selatan. Untuk perlindungan secara lebih efektif, dua otoritas militer harus saling menyesuaikan diri melalui latihan gabungan.





Namun, Korea Utara mengkritik latihan militer gabungan sebagai ‘ancaman militer’ karena senjata stategis AS dikerahkan dalam latihan tersebut. Senjata strategis AS mampu menyerang pusat Korea Utara atau mencermati pergerakan pasukan Korea Utara. Dengan alasan itu, Korea Utara terus meminta penghentian latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS.