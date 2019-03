Makna dan tugas di era GNI 30 ribu dolar Amerika

© YONHAP News

Era Pendapatan Nasional Bruto (GNI) 30 ribu dolar Amerika telah tercapai. Menurut data dari Bank Sentral Korea Selatan (BOK) tgl.5 Maret lalu, pendapatan per kapita pada tahun lalu mengalami kenaikan 5,4% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 31.349 dolar Amerika.





Tahun 1953 saat Perang Korea baru berakhir, Korea Selatan tergolong sebagai negara termiskin yang memiliki pendapatan per kapita 67 dolar Amerika. Untuk mencapai pendapatan 1.047 dolar Amerika pada tahun 1977 lalu, dibutuhkan waktu 24 tahun. Era pendapatan per kapita 10 ribu dolar Amerika dapat dicapai pada tahun 1994 lalu, dan pada tahun 2018 lalu, Korea Selatan berhasil membuka era pendapatan per kapita 30 ribu dolar Amerika. Pencapaian pendapatan per kapita 30 ribu dolar Amerika adalah rekor ke-22 diantara negara-negara anggota OECD. Khususnya, diantara negara yang memiliki jumlah penduduk 50 juta lebih, Korea Selatan menjadi negara ketujuh di dunia yang memasuki era pendapatan per kapita 30 ribu dolar Amerika.





Ekonomi negara bertumbuh dan pendapatan juga meningkat, namun kenyataan masyarakat Korea berbeda. Akibat peningkatan perbedaan pendapatan antar-kalangan masyarakat, masyarakat biasa sulit menikmati era pendapatan per kapita 30 ribu dolar Amerika. Profitabilitas dari perusahaan kecil dan menengah yang kurang dari separuh profitabilitas perusahaan besar juga semakin menurun. Era pendapatan per kapita 30 ribu dolar Amerika terbuka berkat kebijakan pertumbuhan yang didominasi oleh perusahaan besar, namun perusahaan kecil dan menengah tetap mengalami kesulitan. Apalagi, kondisi ekonomi tahun ini lebih memburuk daripada tahun lalu.





Walaupun ada prestasi besar, yaitu pencapaian pendapatan per kapita 30 ribu dolar Amerika, kondisi ekonomi baik di dalam maupun di luar negeri tidaklah baik. Lembaga pemeringkat kredit internasional Moody's menurunkan prediksi rasio pertumbuhan PDB Korea Selatan pada tahun ini ke level 2,1%. Jika kondisi serupa tetap berlangsung, Korea Selatan dapat kembali mengalami krisis.





Era pendapatan per kapita 30 ribu dolar dicapai melalui upaya dan keringat masyarakat Korea yang ingin melepaskan diri dari negara miskin. Untuk melanjutkan pencapaian yang berharga itu, kebijakan untuk memperbaiki kerangka ekonomi dan menguatkan permintaan domestik sangat dibutuhkan. Seperti halnya Jerman yang melanjutkan pertumbuhan melalui perusahaan kecil dan menengah, dan AS yang tetap menjaga pertumbuhan ekonomi kiasaran 2% setelah memasuki pendapatan per kapita 40 ribu dolar Amerika melalui inovasi teknologi informasi, Korea Selatan juga harus menyediakan daya gerak pertumbuhan yang baru dan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan.