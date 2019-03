Cheongwadae ingin menggelar dialog antara dua Korea

ⓒYONHAP News

Perang urat saraf antara Korea Utara dan AS semakin memanas, sehingga Choengwadae menekankan kembali perannya sebagai perantara. Biasanya, jika suatu pertemuan gagal dicapai, dua pihak terkait saling menyerahkan tanggung jawabnya ke pihak lain. Setelah KTT di Hanoi gagal mencapai hasil, Korea Utara dan AS mengeluarkan pesan yang terasa sensitif. Proses itu terasa wajar, namun situasi serupa dapat memperburuk fase selanjutnya. Namun demikian, Korea Utara dan AS kelihatannya masih menjaga momentum untuk berdialog, sehingga peran pemerintah Seoul kembali mendapat sorotan.





Setelah gagalnya KTT di Hanoi, AS mencurigai tekad denuklirisasi Korea Utara. Atas kecurigaan dari AS, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hui memberi ancaman terkait pembukaan kembali uji coba nuklir. Setelah itu, AS berupaya menjaga sikap hati-hati dengan menekankan dialog.





Pada awalnya, Presiden Donald Trump tidak memberi reaksi apapun, sementara Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dirinya tetap melanjutkan negosiasi dengan Korea Utara. Penasihat Dewan Keamanan Nasional(NSC) Gedung Putih John Bolton juga menekankan dialog walaupun sempat mengeluarkan peringatan kepada Korea Utara. Pelaksana Tugas Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney juga menekankan bahwa dialog dengan Korea Utara tetap akan berlangsung.





AS tetap menjaga sikap demi ‘ solusi total’ atau ‘big deal’ dalam isu denuklirisasi . Namun, Korea Utara tetap meminta melonggarkan sanksi terhadap Pyongyang dengan mengatakan pembongkaran fasilitas nuklir Yongbyon sangat bermakna. Untuk menjaga pernyataan masing-masing, kedua pihak tetap menjaga sikap kerasnya. Korea Utara telah mengatakan kemungkinannya terkait penghentian negosiasi, pembukaan kembali uji coba misil dan nuklir. Sedangkan AS juga menekankan pengetatan sanksi sebagai tanda peringatan atas pernyataan Korea Utara tersebut. AS juga meminta peranan China untuk memaksa Korea Utara dengan menguatkan sanksi kepada Korea Utara.





Jika mencermati situasi politik dunia internasional, ada peraturan khusus bahwa jika krisis semakin mencapai puncaknya, kemungkinan untuk bernegosiasi turut meningkat. Namun, pihak-pihak terkait harus berpendapat secara rasional. Saat ini, AS agak mundur di hadapan Korea Utara yang tetap menjaga sikap kerasnya. Sehingga pada waktu seperti inilah peranan negara sekitar sangat dibutuhkan. Oleh karenanya Cheongwadae terlebih dahulu mengusulkan dialog antara dua Korea.