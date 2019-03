Pre-order Album BTS Terbaru 'Map of the Soul: Persona' Melampaui 2 Juta Kopi

Selasa (19/3), distributor musik Iriver mengumumkan bahwa BTS telah memecahkan rekor mereka sendiri untuk jumlah pre-order dengan album terbaru "Map of the Soul: Persona." Album baru ini telah melampaui 2.685.030 kopi untuk pre-order hanya dalam lima hari (dari 13-17 Maret), memecahkan rekor BTS sebelumnya dari 1.511.910 pre-order untuk album "Love Yourself: Answer."





Segera setelah pre-order dibuka, tidak hanya menduduki peringkat satu di penjualan terbaik CD & Vinyl website Amazon, "Map of the Soul: Persona" juga telah berada di puncak tangga lagu selama 7 hari berturut-turut.





"Map of the Soul: Persona" akan dirilis di seluruh dunia pada 12 April, dan pada hari selanjutnya BTS akan menampilkan penampilan perdana lagu utama mereka di acara komedi larut malam NBC yang legendaris "Saturday Night Live" di Amerika Serikat.