AS Jatukan Sanksi kepada 2 Perusahaan Transportasi Laut Asal Cina

ⓒKBS News

Sejalan dengan pengetatan sanksi dari AS terhadap Korea Utara, AS memblokir alih muatan, yaitu pemindahan muatan dari satu alat pengangkut ke alat pengangkut lain di perairan yang dilakukan oleh Korea Utara secara ilegal. Hal ini bertujuan untuk mencegah masuknya minyak murni ilegal ke Korea Utara. Apabila minyak murni tidak dapat masuk ke Korea Utara, kegiatan militer dan industri Korea Utara akan menjadi terbatas, sehingga dapat mempengaruhi penjagaan rezim mereka.





Kementerian Keuangan AS menyatakan Korea Utara telah melakukan alih muatan secara ilegal dengan berbagai penipuan seperti manipulasi data dan dokumen, melakukan alih muatan di atas perairan, dll. agar sumber, tempat asal, tempat tujuan dari kargo tersebut sulit ditelusuri. Pihak AS memperkirakan Korea Utara telah memasukkan minyak murni sebanyak 3.780.000 barel ke Korea Utara. Jumlah minyak murni yang dapat masuk ke Korea Utara dalam setahun mencapai 500 ribu barel sesuai sanksi Dewan Keamanan PBB. Sebelum sanksi DK PBB ke Korea Utara, jumlah impor minyak murni oleh Korea Utara kira-kira mencapai 4.500.000 barel.





Salah satu cara ilegal terkait adalah dengan menjalankan pelayaran kapal secara rahasia melalui manipulasi sistem identifikasi otomatis (AIS) pada kapal. Korea Utara terbukti pernah mengubah nama dan nomor identifikasi kapal yang dikeluarkan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO). Dengan kata lain, kapal ilegal tersebut dapat menggunakan nomor IMO dari kapal lain, dan dapat memberikan informasi AIS palsu ketika dilacak.





Secara khusus, Korea Utara melakukan tindakan ilegal melalui alih muatan antar kapal, yaitu ship-to ship dalam perairan. Dengan cara tersebut, kargo dipindahkan dari satu kapal ke kapal lain di atas perairan, bukan di pelabuhan. Oleh karena itu, mereka dapat memanipulasi tempat asal atau tempat tujuan kargo yang telah dialihkan tersebut. Kementerian Keuangan AS menyatakan Korea Utara telah mengoperasikan 28 unit kapal tanki yang dapat mengangkut minyak murni, dan 33 unit kapal pengangkut batu bara. Pihak AS juga mempublikasikan foto alih muatan secara ilegal yang telah dilakukan Korea Utara.





Alih muatan oleh Korea Utara dilakukan dengan cara menukar batu bara dengan minyak murni. Ekspor batu bara Korea Utara selama ini diblokir sehingga Korea Utara mengalami kesulitan dalam penyediaan valuta asing. Kementerian Keuangan AS menyatakan paling tidak 263 unit kapal tanki memasukkan minyak murni ke Korea Utara melalui alih muatan secara ilegal pada tahun lalu. Selain itu, Korea Utara memanipulasi dokumen kargo dan kapal untuk menutupi data tempat asal dan tujuan kargo. Dokumen tersebut termasuk ‘Bill of Lading’ (B/L) atau tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut, sertifikasi asal barang, dokumen tagihan, sertifikat asuransi, dll.





Belakangan ini, AS mengerahkan kapal US ‘Coast Guard Cutter’ (USCGC), Bertholf (WMSL 750), untuk membatasi alih muatan secara ilegal oleh Korea Utara. Penempatan kapal Bertholf tersebut dianggap sebagai langkah paling kuat yang mampu memblokir kegiatan perairan Korea Utara. Setelah gagalnya negosiasi di Hanoi, AS tengah meningkatkan tekanan terhadap Korea Utara.