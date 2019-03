Go Junhee Menyangkal Tuduhan Terkait Prostitusi Seungri

© OCN

Go Junhee membantah hubungannya dengan Seungri dan dugaan tindakannya sebagai penengah prostitusi. Acara SBS "I Want to Know" pada 23 Maret melaporkan Seungri hendak mengundang sang aktris ke acara investor asing dari Jepang tahun 2015.





Acara itu juga mengungkapkan pesan dalam chatroom yang mencakup Seungri, mantan anggota FTISLAND Choi Jonghoon, Jung Junyoung, dan lainnya. Pesan-pesan itu menunjukkan Seungri menyebutkan waktu tertentu untuk pesta dan memerintahkan para peserta untuk bersiap, yang dijawab Jung Junyoung, "Aku dapat memberi tahu gadis-gadis itu untuk tiba pada jam 8, kan?". Sebagai tanggapan, Choi Jonghoon berkata, "XXX(aktris) di New York." Seungri menjawab, "Dia pergi ke New York, lagi ??" dan Choi Jonghoon berkata, "Tentu saja, aktris-aktris selalu di luar negeri saat mereka memiliki waktu luang.”





Setelah siaran, spekulasi muncul bahwa aktris yang disebutkan di chatroom adalah Go Junhee, yang kebetulan berada di luar negeri sekitar waktu yang sama dengan acara yang disebutkan di chatroom.





Netizen bertanya kepada aktris apakah dia terlibat dalam situasi tersebut pada akun Instagram Go Junhee. Satu komentar langsung bertanya kepadanya apakah benar tentang keterlibatannya dengan tuduhan penengah prostitusi Seungri, dan komentar lain bertanya apakah dia dekat dengan Choi Jonghoon. Namun, Go Junhee membantah hubungannya dan menjawab komentar dengan "Itu tidak benar ^^."