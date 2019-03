Hubungan Korea Utara dan AS mengalami fluktusasi dan ketidakpastian

© YONHAP News

Korea Utara dan AS terlibat lagi dalam konflik dan ketidakpastian. Korea Utara secara mendadak menarik semua tenaga kerjanya dari kantor penghubung antar Korea di Gaeseong pada tanggal 22 Maret. Di AS, Kementerian Keuangan menerapkan sanksi baru tambahan pada Korea Utara pada tanggal 21 Maret. Tetapi hanya sehari setelahnya, presiden AS Donald Trump memerintahkan penarikan sanksi-sanksi itu. Tampaknya hubungan Korea Utara dan AS berada dalam kebingungan dan ketidakpastian.





Ketegangan terulang antara Korea Utara dan AS menyusul sanksi tambahan Washington pada Pyongyang dan mundurnya Korea Utara dari kantor penghubung antar-Korea. Tetapi pengumuman Trump untuk membatalkan sanksi tampaknya telah menghidupkan kembali momentum dialog. Pada kenyataannya, beberapa staf Korea Utara kembali ke kantor penghubung pada tanggal 25 Maret. Tentunya tidak pasti apakah gerakan rekonsiliasi Trump itu ada hubungannya dengan kembalinya mereka ke kantor penghubung antar-Korea. Tetapi satu hal yang pasti adalah keduanya ingin menjaga momentum dialog agar tetap bertahan. Masyarakat internasional sedang menyoroti tindakan selanjutnya dari masing-masing pihak.





Korea Utara biasanya memutuskan kebijakan utama pada sesi penuh pertemuan Partai Buruh, dan kebijakan disetujui oleh Majelis Rakyat Tertinggi. Bulan depan, Kim Jong-un mungkin kembali memastikan kebijakan sebelumnya untuk mencoba berdialog dengan AS dan Korea Selatan, atau mengumumkan keputusannya untuk mengambil ‘jalan baru’.





Saat ini Trump telah dibebaskan dari konfrontasi politik domestik, sehingga Trump diharapkan untuk menerapkan kebijakannya terhadap Korea Utara dengan lebih jelas, apakah hendak melanjutkan dialog atau fokus pada tekanan. Korea Utara kembali ke kantor penghubung antar Korea dua hari setelah Trump memerintahkan penarikan sanksi tambahan pada rezimnya. Beberapa pengamat mengangkat adanya kemungkinan kontak dibalik layar antara kedua belah pihak.