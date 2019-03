Siapa Adrian Hong Chang yang Memimpin Penyerbuan Kedutaan Besar Korut di Spanyol

ⓒKBS News

Perhatian tertuju terhadap tokoh dan latar belakang pemimpin penyerbuan Kedutaan Besar Korea Utara di Spanyol. Tokoh yang ditunjuk sebagai pelaku utama adalah Adrian Hong Chang, dan latar belakangnya adalah kelompok anti Korea Utara bernama 'Free Joseon.'





Adrian Hong Chang adalah aktivis HAM untuk Korea Utara yang berkegiatan di AS dengan nama Adrian Hong. Diketahui, orang tuanya adalah misionaris asal Korea di Meksiko, serta dia yang mendapat pendidikan di AS dan tamat dari Universitas Yale. Setelah dia masuk universitas, dia membantu pembelot Korea Utara di AS, dan mendirikan sebuah lembaga penolong pembelot Korea Utara yang disebut Link atau 'Liverty In North Korea'. Lembaga ini telah menyelamatkan ribuan pembelot Korea Utara. Pada tahun 2015, dia juga mendirikan Joseon Institute. Institute itu meneliti langkah lanjutan setelah rezim Kim Jong-un digulingkan secara tiba-tiba.





Kelompok yang menyatakan memimpin pembobolan Kedutaan Besar Korea Utara di Spanyol pada tanggal 22 Februari lalu adalah 'Free Joseon.' Pada waktu itu, 10 orang perampok memasuki Kedutaan Besar Korea Utara dan membawa komputer, USB, telepon seluler, dan lainnya. Pada tanggal 27 Februari, Free Joseon menyatakan bahwa mereka adalah pelaku insiden tersebut.





Free Joseon adalah kelompok yang mengubah namanya dari 'Pertahanan Sipil Cheollima.' Organisasi itu pernah menyelamatkan Kim Han-sol pada bulan Maret 2017 lalu. Kim Han-sol adalah anak sulung dari Kim Jong-nam yang dibunuh di Bandara Kuala Lumpur Malaysia. Rezim Korea Utara diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga legitimasi rezim itu berada pada keturunan murni. Alasan Kim Jong-un membunuh Kim Jong-nam disebabkan karena status Kim Jong-nam berada lebih tinggi daripada dirinya sebagai pewaris takhta dari ayahnya. Dari sisi itu, cucu dari keturunan murni Kim Il-sung, yaitu Kim Han-sol cukup menjadi ancaman bagi rezim Kim Jong-un.





Pada tahun ini, Pertahanan Sipil Cheollima mendeklarasikan diri sebagai "pemerintahan sementara" Korea Utara untuk menggulingkan rezim Kim Jong-un. Namanya juga berubah menjadi Free Joseon, dan tindakan mereka juga menjadi lebih aktif dan berani. Mereka mempublikasikan sebuah video yang berisi coretan mereka yang berbunyi 'menggulingkan Kim Jong-un' di tembok Kedutaan Besar Korea Utara di Malaysia, serta menghancurkan potret Kim Il-sung dan Kim Jong-il.





Insiden penyerbuan Kedutaan Besar Korea Utara di Spanyol dianggap sebagai contoh yang menunjukkan kekuatan Free Joseon. Mereka memasuki Kedutaan Besar Korea Utara di Spanyol, dan melarikan diri dengan membawa informasi yang dibutuhkan. Mereka berhasil menjauh dari polisi setempat dan semuanya berhasil meninggalkan Spanyol. Para pakar menganggap para agen itu pernah mendapat latihan khusus dan profesional dari sisi militer dan intelijen. Selain itu, dianalisa juga bahwa mereka memiliki agen rahasia di dalam Korea Utara.





Free Joseon diperkirakan beranggotakan puluhan orang yang terdiri dari pembelot Korea Utara. Setelah insiden di Spanyol, Free Joseon memberi peringatan bahwa mereka akan melakukan 'insiden yang lebih besar.' Diperkirakan kekuatan mereka akan semakin membesar sesuai peningkatan kemampuannya yang mampu bekerjasama dengan badan intelijen AS, serta keberadaan Kim Han-sol. Situasi serupa membuat kita bersiap menghadapi situasi dimana 'insiden yang lebih besar' akan terjadi.