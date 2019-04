Menlu Pompeo Harap KTT Korea Utara-AS Dalam Beberapa Bulan Mendatang

ⓒKBS News

AS terus mengeluarkan niatnya agar pertemuan puncak putaran ketiga antara Korea Utara dan AS dapat terlaksana. Di sisi lain, posisi Washington sejauh ini dapat diringkas kedalam dua rincian utama. Pertama, AS tetap bersikeras pada kerangka dialog ‘top-down’. Yang kedua adalah untuk terus mendorong ‘kesepakatan besar’, seperti solusi model Libya. Dengan kata lain dalam jangka pendek, tidak ada pelonggaran sanksi terhadap Korea Utara.





Posisi Washington memang sangat diperjelas melalui wawancara Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dengan sebuah stasiun radio lokal baru-baru ini. Dalam wawancara itu, Pompeo berharap pertemuan ketiga antara Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump dapat dilaksanakan dalam beberapa bulan kedepan. Pompeo mengakui sulit untuk memastikan kapan pertemuan puncak ketiga antara Korea Utara dan AS dapat terlaksana, namun ia berniat untuk menjaga negosiasi ‘top-down’. Menteri Pompeo juga berhati-hati dalam menyebutkan jadwal waktu denuklirisasi, sambil mengatakan bahwa AS akan mempertahankan sanksi pada Korea Utara. Dengan demikian, AS kembali memastikan untuk mendorong ‘kesepakatan besar’, bukan solusi denuklirisasi secara bertahap yang dituntut oleh Korea Utara.





Tuntutan AS muncul dari dokumen ‘kesepakatan besar’ yang disampaikan oleh Presiden Trump kepada pemimpin Kim Jong-un dalam pertemuan mereka di Hanoi. Menurut media, dokumen itu menyerukan pemindahan senjata dan bahan nuklir Korea Utara ke AS. Sebelumnya, masalah nuklir pernah dituntaskan dengan cara semacam itu di Libya dan Ukraina. Namun Korea Utara menolak sepenuhnya model solusi tersebut, karena rezim Khadafi runtuh bahkan sebelum sanksi penuh terlaksana. Melihat rincian dokumen, AS menuntut pembongkaran lengkap untuk seluruh fasilitas termasuk fasilitas nuklir, rudal balistik dan program senjata biologis. Disamping itu, ada seruan untuk laporan dan pemeriksaan program nuklir, penghentian aktivitas terkait nuklir dan konstruksi bangunan baru, penghapusan semua infrastruktur nuklir dan juga pengalihan tenaga kerja program nuklir.





Korea Utara telah mengumumkan komitmennya untuk denuklirisasi lengkap, namun tidak memutuskan tindakan yang spesifik selain pembongkaran fasilitas nuklir di Yongbyon. Korea Utara juga belum pernah merilis rencana bagaimana proses denuklirisasi akan dilakukan secara bertahap. Di Hanoi, pihaknya meminta AS untuk mencabut lima sanksi yang berdampak pada kehidupan masyarakat, sebagai imbalan untuk pembongkaran fasilitas nuklir di Yongbyon. Artinya, denuklirisasi lengkap dibiarkan dalam kondisi yang belum dapat diprediksi, tetapi kedepannya diharapkan adanya pertukaran antara tindakan bertahap dengan imbalan yang sepadan.





Pada akhirnya, Korea Utara dan AS saling mengeluarkan tuntutan maksimal satu sama lain, sembari mengharapkan adanya tindakan yang sesuai dalam kondisi yang belum dapat diprediksi ini. Terlebih lagi seruan AS tampaknya berbalik ke posisi awal, sebelum pertemuan di Singapura, yakni denuklirisasi yang lengkap, terverifikasi dan menyeluruh. Oleh sebab itu, sulit untuk menggelar KTT baru antara kedua negara. Namun, dokumen ‘kesepakatan besar’ bermakna dalam hal mengangkat tujuan terakhir menuju proses denuklirisasi. Dapat dikatakan bahwa keduanya mungkin membuat solusi gaya Korea Utara sendiri, setelah meningkatkannya dari solusi gaya Libya.