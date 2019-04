Moon dan Trump akan mengadakan pertemuan puncak minggu depan

© YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan rekannya dari AS, Donald Trump akan mengadakan pertemuan puncak di Washington pada tanggal 11 April. Diharapkan KTT yang akan datang dapat mempengaruhi diplomasi regional, setelah gagalnya pertemuan puncak putaran kedua Korea Utara dan AS di Hanoi pada bulan Februari lalu. Seiring dengan itu, sejumlah pejabat tinggi pemerintah Seoul telah melakukan kunjungan ke AS untuk membahas strategi KTT pasca Hanoi. Tujuan Presiden Moon adalah untuk mendorong dialog Korea Utara dan AS kembali ke jalurnya melalui pertemuannya dengan Trump.





Agenda utama KTT kali ini untuk menyempitkan perbedaan antara Korea Utara dan AS atas proses denuklirisasi dan cara untuk membangun Semenanjung Korea yang bebas nuklir. AS mendorong denuklirisasi rencana menyeluruh, daripada memecah proses denuklirisasi menjadi potongan-potongan kecil, sementara Korea Utara mencari pendekatan selangkah demi selangkah untuk pelucutan senjata nuklirnya. Kuncinya adalah seberapa luas keduanya dapat mempersempit jurang perbedaan ini.





Tujuan KTT Korea Selatan dan AS adalah untuk kembali memastikan kerja sama bilateral tentang masalah nuklir Korea Utara serta membawa Pyongyang kembali ke meja perundingan dan menarik langkah denuklirisasi yang substansial dari Korea Utara. Untuk tujuan tersebut, pemerintah Seoul mungkin akan mengarah pada perjanjian komprehensif dan pendekatan pelaksanaan yang bertahap dalam proses denuklirisasi. Artinya, untuk menggabungkan tuntutan dari Pyongyang dan Washington, dan Seoul akan memberikan saran agar mereka menemukan titik tengah. Jika KTT Korea Selatan dan AS membuat beberapa hasil positif, itu akan membantu melanjutkan dialog antara Korea Utara dan AS. Korea Selatan perlu menghubungi Korea Utara melalui berbagai saluran sebelum KTT dengan AS terlaksana dan berupaya keras untuk menarik komitmen denuklirisasi dari Pyongyang.