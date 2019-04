BTS Masuk Daftar 100 Tokoh Paling Berpengaruh Tahun 2019 Versi Majalah TIME

ⓒKBS News

Grup musik pria Korea Selatan BTS dan ketua IPCC Lee Hoe-sung masuk dalam daftar 100 tokoh paling berpengaruh tahun 2019 versi majalah TIME. BTS masuk dalam kategori artis bersama 16 bintang lain, seperti Rami Malek, Ariana Grande, dan Dwayne Johnson. Sementara Ketua IPCC Lee Hoe-sung masuk dalam kategori pemimpin, bersama presiden AS Donald Trump, ketua Dewan Perwakilan AS Nancy Pelosi dan Presiden China Xi Jinping.





BTS baru-baru ini merilis album terbaru berjudul ‘Map of The Soul: Persona’. Album terbaru itu segera menduduki posisi puncak Billboard 200 dan selanjutnya menyapu urutan pertama UK Official Chart dan Oricon Chart Jepang. BTS berhasil menaklukkan kedua tangga lagu pop utama di dunia, hingga pasar budaya pop Jepang. BTS juga adalah penyanyi asal Korea Selatan pertama dalam sejarah yang berada di posisi puncak UK Official Chart, yang merupakan peringkat tangga album terpopuler sepekan di Inggris.





Halsey, penyanyi yang berkolaborasi dalam lagu terbaru BTS, berkomentar bahwa lagu-lagu BTS memuat pesan positif untuk kepercayaan diri. Ada yang berpendapat bahwa jika BTS dapat mempertahankan prestasi seperti ini, terdapat kemungkinan untuk memenangkan Grammy Awards. Kesuksesan grup musik beranggotakan tujuh pria Korea Selatan ini dinilai telah mendapatkan simpati penggemar melampaui ras, umur dan kewarganegaraan. BTS tentunya sangat dinilai tinggi dalam profesionalisme mereka yang mendorong manajemen diri secara menyeluruh serta kesempurnaan tinggi. Dikatakan bahwa upaya-upaya tersebut dapat mempertahankan dukungan penggemar mereka, yakni ARMY, yang kuat di seluruh dunia.





Ketua warga Korea Selatan Lee Hoe-sung di Panel Antaremerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) masuk dalam kategori pemimpin dan mendapat pujian tinggi dalam pencapaian utamanya, ‘Laporan 1,5 Derajat’.

IPCC merupakan badan internasional yang menangani laporan evaluasi mengenai perubahan iklim dan Lee menjabat sebagai ketua sejak tahun 2015. ‘Laporan 1,5 Derajat’ merujuk pada dokumen yang ditetapkan dalam sidang IPCC yang berlangsung di Songdo, Incheon pada tahun 2018. Laporan itu menyerukan untuk menahan kenaikan rata-rata suhu bumi harus dalam 1,5 dejarat celsius hingga tahun 2050. Untuk itu, emisi gas rumah kaca harus ditekan dengan kuat. Mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan bahwa ketua Lee memainkan peran penting agar pemahaman ilmu pengetahuan tentang perubahan iklim dapat disampaikan kepada pelaku kebijakan dunia dan masyarakat umum.





Selain BTS dan ketua Lee Hoe-sung, aktris keturunan Korea di Kanada, Sandra Oh juga masuk daftar 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Dia pernah meraih penghargaan aktris terbaik televisi, Golden Globe, untuk ‘Killing Eve’ dan sedang membawakan program 'Saturday Night Live' (SNL).