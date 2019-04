Presiden Moon mengusulkan KTT ke-empat dengan pemimpin Kim

© YONHAP News

Selama pertemuannya dengan Trump di Washington pada tanggal 11 April, Moon mengungkapkan kesiapannya untuk kembali menggelar pertemuan puncak antar Korea dalam waktu dekat. Moon menambahkan ia menginginkan diskusi yang kongkret dan praktis mengenai upaya denuklirisasi tanpa mementingkan lokasi maupun bentuk diskusi. Namun, masih belum jelas apakah Pyongyang akan setuju untuk kembali mengadakan pertemuan puncak antar Korea, atau tetap berdialog dengan AS.





Dalam pidatonya di hadapan Majelis Rakyat Tertinggi pada tanggal 12 April, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un melemparkan kecaman keras terhadap Korea Selatan agar berhenti bertindak sebagai mediator resmi dalam proses perdamaian. Tampaknya Pyongyang berharap agar Korea Selatan menyampaikan posisi Korea Utara ke AS dengan benar, bukan hanya mengirimkan pesan Washington ke Pyongyang. Artinya, Korea Utara mendesak Korea Selatan untuk bertindak sebagai pihak yang terlibat langsung, bukan hanya sebagai mediator atau pendorong.





Ada yang berspekulasi bahwa Korea Utara akan menerima usul Moon untuk kembali menggelar KTT antar Korea, karena pihak Korea Utara perlu memastikan apakah AS memberi tanda perubahan posisinya ke arah Pyongyang setelah KTT Moon dan Trump baru-baru ini. Namun, KTT antar Korea tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat, karena kunjungan pemimpin Korea Utara ke Rusia tampaknya akan diadakan. Dapat dikatakan bahwa Korea Utara akan berupaya melakukan kerja sama yang lebih erat dengan Rusia, karena harus bersiap untuk negosiasi dengan AS. Meskipun ada perselisihan pendapat yang berkelanjutan antara Korea Utara dan AS mengenai proses denuklirisasi, keduanya terus ingin berdialog. Dalam situasi seperti ini, peran presiden Korea Selatan menjadi semakin penting.