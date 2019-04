MONSTA X Ungkapkan Rahasia Popularitas di Luar Negeri

© STARSHIP ENT

Pada tanggal 14 April, MONSTA X mengadakan konferensi pers untuk tur Korea mereka di tahun 2019 "We Are Here". Selama acara, ketika ditanya apa yang menurutnya alasan mengapa popularitas mereka di luar negeri adalah, Minhyuk berkomentar, "Saya pikir itu komunikasi. Fans dari negara lain selalu menunggu kami. Sulit untuk mencintai seseorang tanpa akhir. Itulah sebabnya kami mencoba memberi mereka perasaan bahwa kami selalu bersama mereka dengan berbagi selfie dan video. Saya pikir inilah mengapa kami dapat menerima lebih banyak cinta dan dukungan dari penggemar luar negeri.”





Kihyun menambahkan, “Kami membuat banyak perubahan selama latihan dan mengadakan banyak pertemuan untuk mempersiapkan tur dunia kami. Saya harap para penggemar menghargai upaya kami.”





Setelah konser Seoul mereka, MONSTA X akan memulai sisa tur "We Are Here" mereka pada 6 Juni untuk berhenti di Bangkok, Sydney, Melbourne, Kuala Lumpur, Madrid, Amsterdam, Paris, London, Berlin, São Paulo, Meksiko City, Dallas, Houston, Atlanta, New York, Chicago, dan Los Angeles.