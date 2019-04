Pemimpin Korut dan Rusia Bertemu di Akhir Bulan Ini

ⓒKBS News

Pilihan Korea Utara untuk mengadakan KTT dengan Rusia disebabkan karena kepentingan dua negara yang bertepatan setelah gagalnya pertemuan Hanoi. Korea Utara harus mencari jalan keluar untuk melepaskan diri dari sanksi dan Rusia juga perlu memperkuat intervensinya di Semenanjung Korea. Selain itu, juga ada makna simbolis dari kebijakan Kim Jong-un untuk mengikuti jejak kakeknya Kim Il-sung.





Saat ini, pergerakan empat negara kuat terkait Korea Utara terasa sangat rumit. AS ingin menekan Korea Utara melalui sanksi dari dunia internasional. Jepang aktif memanfaatkan situasi saat ini dalam menguatkan persenjataan militer dengan memihak pada AS. China selalu memihak Korea Utara, namun terus mengalami kesulitan akibat konflik perdagangan dengan AS. Rusia yang kerap kali dikecualikan dalam perubahaan Semenanjung Korea semakin ingin mengambil bagian.





Rusia terus mengklaim untuk melemahkan sanksi terhadap Korea Utara. Menurut Rusia, sanksi terhadap Korea Utara harus dilemahkan sebagai imbalan atas pengeboman situs uji coba nuklir, penghentian peluncuran misil, dan lainnya. Namun, China yang masih memusatkan pikiran untuk kepentingan negaranya tidak mampu mengeluarkan suara secara aktif. Karena itu, mitra terbaik yang dapat dipilih oleh Korea Utara adalah Rusia.





Sementara itu, Kim Jong-un membuka era pemerintahan periode kedua dengan perombakan besar dewan pimpinan. Hal tersebut juga diartikan masih ada ketidakstabilan dari sisi politik. Gagalnya pertemuan di Hanoi dapat menimbulkan kecurigaan atas kepemimpinan Kim Jong-un serta konflik antar dewan pimpinan. Dalam situasi seperti ini, apabila Kim Jong-un mengikuti jalan kebijakan Kim Il-sung, yang di masa era perang dingin lalu berhasil memperoleh keberuntungan antara China dan Rusia, Kim Jong-un dapat memperoleh tujuan strategis dari sisi diplomasi dan peningkatan legitimasinya sekaligus. Karena hingga saat ini, tidak ada seorang yang mampu memprotes urusan apapun terkait Kim Il-sung di Korea Utara.





Yang penting pada saat ini, muncul pertanyaan apakah Rusia dapat memenuhi permintaan Korea Utara layaknya China. Bagi Korea Utara yang menerima sanksi dunia internasional, China berperan sangat penting karena dapat menyediakan berbagai produk meliputi minyak mentah, barang kebutuhan sehari-hari dan lainnya, Memang, ada banyak produk, bahan makanan, tempat kerja, dan hal lain yang diberikan oleh Rusia kepada Korea Utara. Namun, perhatian strategis dari Rusia terpecah ke Eropa, Timur Tengah, Asia Tengah, dan lainnya, sehingga Korea Utara tidak dapat hanya bergantung pada Rusia saja tanpa China. Dari sisi itu, tampaknya Korea Utara ingin merangsang China dengan mendekati Rusia untuk memperoleh keberuntungan dari sisi ekonomis dan strategis.